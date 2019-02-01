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Пентагон рассыпался в намёках, что без них ИГ захватят Сирию за год — СМИ

01 февраля 2019, 08:24  •  112 • Политика
Пентагон не исключил захвата ИГ (запрещена в России) территорий в Сирии менее чем за год. При этом Пентагон несколько раз упомянул, что "без жесткого военного давления", то есть, без американских военных, террористы восстановят свои прежние позиции. Таким образом, Пентагон буквально рассыпался в намёках, что боевики готовы вот-вот захватить Сирию. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на подготовленный Пентагоном доклад.
Говоря о военном давлении, Пентагон имеет в виду американских солдат и своё присутствие в САР. Известно, что ежеквартальный документ о ходе операции "Непоколебимая решимость" был составлен офисом генерального инспектора минобороны США.
Примечательно, что обычно в основу данного документа ложатся сведения американских военных и "открытые источники", под которыми можно подразумевать всё, что угодно — в том числе и непроверенные вбросы из Интернета.
Телеканал никак не комментирует, от кого были получены новые сведения — о возможно захвате террористами САР. Лишь упоминает, что согласно отчёту, боевики стремятся "восстановить халифат". Для этого "при отсутствии военного давления" им может понадобиться от полугода до 12 месяцев.

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