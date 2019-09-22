Пентагон расписался в бессилии. Решится ли Саудовская Аравия заменить Patriot на "клоны" русских "Витязей"?

Оправдания Пентагона

Сегодня в Пентагоне прокомментировали провал американских систем ПРО, "проморгавших" серьезную атаку на саудовский завод по подготовке нефти Saudi Aramco. Как заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, оправдываясь за этот промах, ни одна отдельная система ПВО или ПРО не способна отразить подобные угрозы. При этом спикер не забыл отметить, что атака якобы производилась из Ирана - стенограмма выступления опубликована на портале Пентагона.

Это заявление напомнило более ранние оправдания со стороны госсекретаря США Майка Помпео, который упирал на то, что во всем мире любые системы противовоздушной обороны срабатывают "с переменным успехом". Однако, напоминает РИА Новости, на это высокопоставленный источник в Минобороны РФ отвечал, что именно США развернули в СА не один ракетный комплекс и систему ПВО, однако эта система оказалась банально низкоэффективной - вот и вся причина того, что дроны с ракетами беспрепятственно атаковали нефтяные объекты.

Боязнь гнева Вашингтона

Сразу после атаки президент России Владимир Путин предложил Саудовской Аравии подумать над приобретением русских комплексов С-400 или С-300. Ранее Турция, несмотря на серьезное давление со стороны США, отказалась от хваленых Patriot в пользу именно С-400.

Однако, как передает "Свободная Пресса", в Эр-Рияде задумались над тем, чтобы заключить сделку с Южной Кореей. Эта страна может предложить систему противовоздушной обороны KM-SAM Cheolmae-2 - это ЗРК средней дальности. Однако она создана на основе русских С-350 "Витязь" и является по сути ее "бледной копией".

По данным портала, еще в девяностые, когда Россия переживала непростые времена, концерн "Алмаз-Антей" и ракетное конструкторское бюро (КБ) "Факел" помогали Южной Корее в разработке ЗРК средней дальности. Комплекс обороны разрабатывали в РФ с привлечением корейских специалистов, которым русские передали необходимые технологии. Потом на базе полученной ЗРК создали "Витязь", который превосходит корейский вариант.

По мнению издания, логичнее было бы закупить С-350 у самой России, однако прогнозируется, что СА не осмелится пойти наперекор Америке, которая обязательно выступит против подобной сделки.

Ранее информагентство Yonhap передавало, что в ходе телефонного разговора наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд попросил у южнокорейского президента Мун Чжэ Ина помощи в усилении системы ПВО Саудовской Аравии.

Patriot уже "лажал"

По мнению военно-политического эксперта Бориса Рожина, атака выявила и традиционную "безалаберность саудитов", которые не смогли защититься от хуситской атаки, и заставила Майка Помпео заявить, что ЗРК Patriot "срабатывает "не всегда".

Конечно, при продаже этих комплексов Эр-Рияду никто об этом саудитов не предупреждал. Зато теперь приходится признавать, что современным требованиям комплекс никак не отвечает, а защиту от современных крылатых и баллистических ракет вкупе с ударными дронами можно гарантировать только частично.

Однако о том, что Patriot - система "дырявая", известно довольно давно. К примеру, во время применения комплексов во время операции "Буря в пустыне", результаты их использования были, мягко говоря, спорными, напоминает Рожин в публикации на своей странице в LiveJournal.

"Уже боевые действия 2017-2018 годов ясно показали, что в противоборстве с ударными средствами хуситов ЗРК "Пэтриот", мягко говоря, лажает (с поправкой на качество саудовских военных)", - пишет эксперт.

Достаточно вспомнить атаку хуситов на аэропорт Эр-Рияд, нанесенную баллистическими ракетами, несколько атак на порт Джизан и нефтяные объекты Saudi Aramco в 2016 году или ракетные удары хуситов по военным базам на территории Саудовской Аравии. Это говорит о том, что "косяки" Patriot были видны уже несколько лет назад, о чем даже писала американская пресса.

След США в атаке на нефтезавод?

На фоне призывов к войне с Ираном Пентагон заявил, что усиливает группировку военных на Ближнем Востоке. Предлогом послужила атака дронов хуситов на Саудовскую Аравию и просьба последней о защите. По крайней мере, такую версию представил глава Минобороны США Марк Эспер.

Президент США Дональд Трамп тем не менее отложил любой "немедленный военный удар" по Ирану в ответ на атаку дронов на объекты саудовской нефтяной промышленности. Но он одобрил переброску на Ближний Восток дополнительных сил США. Министр обороны США Марк Эспер заявил журналистам в Пентагоне, что это станет "первым шагом к усилению безопасности в зоне Персидского залива", и он не исключает "дополнительных действий в будущем".

Марк Эспер подтвердил, что США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные военные силы. Это связано с просьбой Саудовской Аравии оказать ей поддержку после атаки на объекты нефтяной инфраструктуры.

"Мы также будем работать над ускорением доставки военной техники Саудовской Аравии и ОАЭ, чтобы укрепить их потенциал самообороны", - сказал Эспер, отметив, что американцы в основном будут отвечать за противоракетную и противовоздушную оборону.

Эспер добавил, что такая политика должна ясно дать понять - США поддерживают своих партнеров на Ближнем Востоке. При этом, по его словам, Вашингтон не намерен начинать войну с Ираном, однако готов к такому развитию событий.

"У нас имеется много других вариантов военных действий, если в них возникнет потребность", - заявил глава Пентагона.

Со своей стороны генерал Джозеф Данфорд, председатель Объединенного комитета начальников штабов, отметил, что более подробная информация о развертывании американских сил в регионе будет обнародована в ближайшие дни, однако речь не идет о дополнительной отправке на Ближний Восток "тысяч американских военнослужащих". По его словам, дополнительное оборудование и войска дадут саудитам больше шансов для защиты от нетрадиционных воздушных атак.

"Ни одна система не сможет защитить от такой угрозы, но многоуровневая система защитных возможностей снизит риск скопления дронов или других атак, которые могут исходить из Ирана", - сказал он. Эспер и Данфорд отказались обсуждать любые потенциальные движения судов в регион, хотя несколько кораблей ВМС США находятся в Персидском заливе.

Другие источники агентства сообщили, что речь идет, скорее всего, об отправке не тысяч, а нескольких сотен американских военных, а оборонительное оборудование, направляющееся на Ближний Восток, вероятно, будет включать ракетные комплексы Patriot и, возможно, усовершенствованные радары.

Действительно, пишет на RenTV Родионов, американцам еще не приходилось сталкиваться со столь масштабными атаками, поскольку они обычно сами их организуют. Более того, возникает вопрос - откуда берутся современные беспилотники у "бармалеев", которыми те регулярно атакуют российскую базу Хмеймим в Сирии?

Поэтому вполне вероятно, что дроны и крылатые ракеты, которые столь позорно "проморгали" вооруженные американскими ЗРК саудиты, имеют американское же происхождение. Правда, пока почему-то этот вопрос никто не задает.

И как, даже если предположить, что американские комплексы настолько небоеспособны, можно было "проспать" столь масштабное вторжение в условиях войны? Хоть одну ракету или дрон обязательно сбили бы. Но системы ПРО Саудовской Аравии даже не пытались. Родионов допускает, что в момент нападения системы просто были отключены. И тут открывается "широчайшее пространство для конспирологического маневра".