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Пентагон расписался в бессилии перед возможными "элитными" конфликтами с Россией и Китаем
10 января 2019, 02:54 • 42 • В мире
В американском оборонном ведомстве вынуждены признать, что военная система логистики "загнивает" и требует немедленной модернизации. В докладе военных экспертов отмечается, что при существующем положении дел в этой области Пентагон бессилен перед возможными "элитными" конфликтами с Россией и Китаем.
Стратегическая система военной логистики США, предусматривающая перемещение войск, оружия и снабжения на большие расстояния, в настоящее время разрушена и требует незамедлительной модернизации. В противном случае Пентагону придётся признать своё бессилие в этой сфере в ходе возможного "элитного" конфликта с Россией или Китаем.
Такую оценку состояния воздушных и морских перевозок дала специальная оперативная группа по материально-техническому обеспечению американской армии. В отчёте Пентагона отмечается, что после окончания холодной войны США не доводилось сражаться с противником, "способным к катастрофическому разрушению военных цепочек поставок и развертывания личного состава и материальных средств".
Сфера логистики "страдает от пренебрежения и хронического недофинансирования", отмечают авторы отчёта. Из-за недостаточного внимания к этой проблеме со стороны американских властей военные и торговые сети находятся под угрозой, в том числе от потенциальных кибератак противника.
Будущие войны быстро видоизменяются, поэтому Пентагону нужно научиться "быстро адаптироваться к конфликтным ситуациям, менее благоприятным для США, чем это было ранее", заявили авторы отчёта Пентагона.
Об этом пишет издание The Washington Free Beacon со ссылкой на документ.
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