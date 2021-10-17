Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захарова без прикрас высказалась о визите Нуланд в Москву: "Извините меня&q...
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из д...
Главком ВСУ задумал перекроить границы Украины. Нардеп не удержался: "Ясно,...
"Русские, уезжайте к себе в Россию". В Узбекистане пытаются замять ска...
Главная / Политика

Пентагон распахнул двери НАТО перед Украиной. Но есть нюанс

17 октября 2021, 18:55  •  282 • Политика
Пентагон распахнул двери НАТО перед Украиной, а также Грузией. Шеф американского военного ведомства Ллойд Остин указан на нюанс, из-за которого вступление этих стран в Альянс не происходит.
На следующей неделе Остин посетит Украину, Румынию и Грузию. Главной темой переговоров будет безопасность Чёрного моря, с которым граничат все три страны. Шеф Пентагона намерен обсудить с лидерами государств укрепление сотрудничества между Украиной, Румынией и Грузией.
Пентагон распахнул двери НАТО перед Украиной, отметили в военном ведомстве.
"Остин подчеркнёт как в Грузии, так и на Украине, что дверь в НАТО открыта", - сказано в заявлении Пентагона.
Однако есть нюанс: вступление в Североатлантический альянс возможно при соответствии требованиям организации. Для этого и Украине, и Грузии необходимо сделать ряд изменений. Об этих изменениях, в числе прочего, и будет говорить шеф Пентагона.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





282
Источник
Похожие новости
17 октября 2021, 03:45
Визит Нуланд в Россию превратился в анекдот: "Недорого отдаю Украину"
17 октября 2021, 01:25
Кабо-Верде выдало США дипломата Венесуэлы: Его будут судить во Флориде
17 октября 2021, 01:25
Облетела земной шар и поразила цель: Китай испытал новую ракету с ядерным зарядом
17 октября 2021, 11:20
"Тревожно. Без шуток": Поклонскую могут выдать Украине? Мнение политолога
17 октября 2021, 09:00
"Задавят они...": Пушков высмеял угрозы Украины
17 октября 2021, 07:15
"Вытянут из карманов украинцев": Названы убытки Киева из-за несвоевременной закупки газа
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 октября 2021, 14:45
Стало известно о невозможной для Нуланд встрече в Москве
11 октября 2021, 03:05
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История повторяется
16 октября 2021, 00:55
Украина готовит "маленькую победоносную войну" против России - политолог
12 октября 2021, 01:50
Зеленский готовит Украину к тому, на что не решался даже Порошенко – эксперт
11 октября 2021, 04:50
"Даже рубля не вложат": Военкор раскрыл схему наживы Узбекистана на русской земле
16 октября 2021, 00:55
"Продаётся Украина, дорого": Политолог о попытках США избавиться от Незалежной
16 октября 2021, 21:55
Главком ВСУ задумал перекроить границы Украины. Нардеп не удержался: "Ясно, рискуем"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.