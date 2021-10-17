Пентагон распахнул двери НАТО перед Украиной. Но есть нюанс

Пентагон распахнул двери НАТО перед Украиной, а также Грузией. Шеф американского военного ведомства Ллойд Остин указан на нюанс, из-за которого вступление этих стран в Альянс не происходит.

На следующей неделе Остин посетит Украину, Румынию и Грузию. Главной темой переговоров будет безопасность Чёрного моря, с которым граничат все три страны. Шеф Пентагона намерен обсудить с лидерами государств укрепление сотрудничества между Украиной, Румынией и Грузией.

Пентагон распахнул двери НАТО перед Украиной, отметили в военном ведомстве.

"Остин подчеркнёт как в Грузии, так и на Украине, что дверь в НАТО открыта", - сказано в заявлении Пентагона.

Однако есть нюанс: вступление в Североатлантический альянс возможно при соответствии требованиям организации. Для этого и Украине, и Грузии необходимо сделать ряд изменений. Об этих изменениях, в числе прочего, и будет говорить шеф Пентагона.