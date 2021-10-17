|
Пентагон распахнул двери НАТО перед Украиной. Но есть нюанс
17 октября 2021, 18:55 • 282 • Политика
Пентагон распахнул двери НАТО перед Украиной, а также Грузией. Шеф американского военного ведомства Ллойд Остин указан на нюанс, из-за которого вступление этих стран в Альянс не происходит.
На следующей неделе Остин посетит Украину, Румынию и Грузию. Главной темой переговоров будет безопасность Чёрного моря, с которым граничат все три страны. Шеф Пентагона намерен обсудить с лидерами государств укрепление сотрудничества между Украиной, Румынией и Грузией.
Пентагон распахнул двери НАТО перед Украиной, отметили в военном ведомстве.
"Остин подчеркнёт как в Грузии, так и на Украине, что дверь в НАТО открыта", - сказано в заявлении Пентагона.
Однако есть нюанс: вступление в Североатлантический альянс возможно при соответствии требованиям организации. Для этого и Украине, и Грузии необходимо сделать ряд изменений. Об этих изменениях, в числе прочего, и будет говорить шеф Пентагона.
Подпишитесь на нас
282
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 октября 2021, 14:45
|
11 октября 2021, 03:05
|
16 октября 2021, 00:55
|
12 октября 2021, 01:50
|
11 октября 2021, 04:50
|
16 октября 2021, 00:55
|
16 октября 2021, 21:55