Пентагон "раскрыл" план России по вторжению на Украину. В Кремле ответили: мы это уже слышали

Пентагон в четверг "раскрыл" план России по вторжению на Украину с помощью инсценировки. В Кремле ответили: мы это уже слышали не раз.

Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби подтвердил информацию, появившуюся в американских СМИ, о том, что Россия собирается инсценировать нападение украинцев на Донбасс и использовать это видео как повод для вторжения.

По словам Кирби, это один из вариантов, которые рассматривает командование России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже успел прокомментировать эту информацию. Он обратил внимание, что американские чиновники уже неоднократно предсказывали русское вторжение на Украину, но ни один из этих прогнозов в итоге не сбылся.

Это не первое подобное обещание. Ранее похожие тоже озвучивались. Но так ничего и не выходило,

- отметил Песков в разговоре с ТАСС.

Напомним, что слухи о якобы готовящемся вторжении России уже третий месяц раскручивают американские СМИ, хотя Москва неоднократно опровергала эти вбросы. Нагнетание истерии вызвало панику на Украине. Иностранные инвесторы бросились выводить из страны свои активы, а в Киеве начали открывать бомбоубежища.