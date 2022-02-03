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Пентагон "раскрыл" план России по вторжению на Украину. В Кремле ответили: мы это уже слышали
03 февраля 2022, 23:10 • 80 • Политика
Пентагон в четверг "раскрыл" план России по вторжению на Украину с помощью инсценировки. В Кремле ответили: мы это уже слышали не раз.
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби подтвердил информацию, появившуюся в американских СМИ, о том, что Россия собирается инсценировать нападение украинцев на Донбасс и использовать это видео как повод для вторжения.
По словам Кирби, это один из вариантов, которые рассматривает командование России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже успел прокомментировать эту информацию. Он обратил внимание, что американские чиновники уже неоднократно предсказывали русское вторжение на Украину, но ни один из этих прогнозов в итоге не сбылся.
- отметил Песков в разговоре с ТАСС.
Напомним, что слухи о якобы готовящемся вторжении России уже третий месяц раскручивают американские СМИ, хотя Москва неоднократно опровергала эти вбросы. Нагнетание истерии вызвало панику на Украине. Иностранные инвесторы бросились выводить из страны свои активы, а в Киеве начали открывать бомбоубежища.
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