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Пентагон "проталкивает" боевые корабли в Черное море - эксперт перечислил все сценарии
16 мая 2019, 19:09 • 82 • Политика
Американский конгрессмен Майкл Маккол, отвечающий за внешнеполитические связи, призвал Белый дом обеспечить ВМС США беспрепятственный проход в Черное море. Эксперт перечислил два наиболее вероятных сценария для "проталкивания" своих боевых кораблей в Черное море.
По словам конгрессмена Майкла Маккола, он предложил снабдить украинскую армию всеми необходимыми вооружениями якобы для того, чтобы Киев мог "эффективно оспаривать российское влияние в регионе".
Как заметил политический обозреватель Юрий Селиванов, подобное заявление американского политика прозвучало не просто так.
Сейчас Пентагон готовит правовую почву для нахождения боевых кораблей в Черном море.
Так, по его мнению, американская сторона работает над двумя вариантами как минимум.
"Один из них - пересмотр конвенции Монтрё, - говорит Селиванов в эфире "Звезды". - По сути, это маловероятный сценарий, так как против будут как минимум Россия и Турция"
Что касается второго варианта, то это использование нового канала, который будет проходить параллельно Босфору и всего в пятидесяти километрах от него.
"Таким образом США могут добиться совершенно других условий прохода своих боевых кораблей в Черное море и даже попытаться разместить в нем свои авианосцы", - говорит эксперт.
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