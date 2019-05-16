Пентагон "проталкивает" боевые корабли в Черное море - эксперт перечислил все сценарии

По словам конгрессмена Майкла Маккола, он предложил снабдить украинскую армию всеми необходимыми вооружениями якобы для того, чтобы Киев мог "эффективно оспаривать российское влияние в регионе".

Как заметил политический обозреватель Юрий Селиванов, подобное заявление американского политика прозвучало не просто так.

Сейчас Пентагон готовит правовую почву для нахождения боевых кораблей в Черном море.

Так, по его мнению, американская сторона работает над двумя вариантами как минимум.

"Один из них - пересмотр конвенции Монтрё, - говорит Селиванов в эфире "Звезды". - По сути, это маловероятный сценарий, так как против будут как минимум Россия и Турция"

Что касается второго варианта, то это использование нового канала, который будет проходить параллельно Босфору и всего в пятидесяти километрах от него.

"Таким образом США могут добиться совершенно других условий прохода своих боевых кораблей в Черное море и даже попытаться разместить в нем свои авианосцы", - говорит эксперт.