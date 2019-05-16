Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин волевым решением отправил Су-57 в серию
«Проект одобрен»: Меркель оценила вероятность остановки «Северного потока — 2»
Сирия: «Россия арестовала 11 шпионов-иранцев на базе «Хмеймим»
Милонов потребовал заблокировать Facebook из-за цензуры российских СМИ
Главная / Политика

Пентагон "проталкивает" боевые корабли в Черное море - эксперт перечислил все сценарии

16 мая 2019, 19:09  •  82 • Политика
Американский конгрессмен Майкл Маккол, отвечающий за внешнеполитические связи, призвал Белый дом обеспечить ВМС США беспрепятственный проход в Черное море. Эксперт перечислил два наиболее вероятных сценария для "проталкивания" своих боевых кораблей в Черное море.
По словам конгрессмена Майкла Маккола, он предложил снабдить украинскую армию всеми необходимыми вооружениями якобы для того, чтобы Киев мог "эффективно оспаривать российское влияние в регионе".
Как заметил политический обозреватель Юрий Селиванов, подобное заявление американского политика прозвучало не просто так.
Сейчас Пентагон готовит правовую почву для нахождения боевых кораблей в Черном море.
Так, по его мнению, американская сторона работает над двумя вариантами как минимум.
"Один из них - пересмотр конвенции Монтрё, - говорит Селиванов в эфире "Звезды". - По сути, это маловероятный сценарий, так как против будут как минимум Россия и Турция"
Что касается второго варианта, то это использование нового канала, который будет проходить параллельно Босфору и всего в пятидесяти километрах от него.
"Таким образом США могут добиться совершенно других условий прохода своих боевых кораблей в Черное море и даже попытаться разместить в нем свои авианосцы", - говорит эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



82
Источник
Похожие новости
16 мая 2019, 06:09
"Моя политика на Ближнем Востоке сильна!": Трамп ждет, что Иран первым пойдет на переговоры
15 мая 2019, 20:24
Уходящий Порошенко "объединил нацию" запретом на русский язык в государственной жизни Украины
16 мая 2019, 06:09
Внеочередное заседание Совбеза ООН по Сирии зависит от Индонезии - источник
16 мая 2019, 15:54
Международный скандал? Британские СМИ призвали от лица Меркель "объединить Европу" против России. Но канцлер не в курсе
16 мая 2019, 15:54
"Военный блок для защиты от агрессивной Европы": Политолог предложил объединение России, США и Китая
15 мая 2019, 20:24
Политика бойкота ошибочна: Президент Эстонии объяснила мотивы своей встречи с Путиным
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 мая 2019, 12:39
Меркель поставила России ультиматум по "Северному потоку - 2": "Основн...
16 мая 2019, 02:54
"Вместо тихой отставки он мечется как гусь с отрубленной головой": Эксперты...
16 мая 2019, 02:54
Убытки в миллионы долларов: Американские "Молнии" оказались бессильны перед...
16 мая 2019, 02:54
Страны G7 потребовали от Порошенко передать власть Зеленскому "плавно"
16 мая 2019, 15:39
В МИД Венгрии оценили подписанный Порошенко закон о государственном языке
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 мая 2019, 14:54
Анна Герман: У украинцев пропал страх перед властью Порошенко. «Бессмертный полк» собрал миллион жителей страны
10 мая 2019, 00:09
«Гигант, который очень рано и трагически ушёл»: в Москве скончался журналист Сергей Доренко
10 мая 2019, 00:24
Новое правительство Эстонии рассыпается на глазах
12 мая 2019, 17:24
«Кружат самолеты»: кто взорвал танкеры в Эмиратах
10 мая 2019, 23:09
Трибунал по морякам не признаем: Москва ответила Киеву
12 мая 2019, 23:54
«Будет удар в голову»: что Иран готовит для авианосца США
15 мая 2019, 07:24
"Уже даже не хромая утка": Депутат Рады придумал Порошенко новое обидное прозвище
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.