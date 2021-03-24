Пентагон "не заметил" обстрела своей базы в Сирии: нефтяное разграбление продолжается

В Пентагоне опровергли сообщения СМИ об обстреле американской базы. Утверждалось, будто при ракетном ударе по базе в Дейр-эз-Зоре были даже раненые, но в США опровергли эти сведения. На этом фоне появляются сообщения, что американцы наращивают активность по вывозу сырья с месторождений в сирийской провинции.

В американском Минобороны опровергли сведения, что база в сирийской провинции Дейр-эз-Зор была обстреляна. О ракетном ударе по американскому военному объекту в САР вблизи нефтегазового месторождения Коноко сообщил ранее телеканал Al Mayadeen. По предварительным сведениям, говорилось, что при ударе даже пострадали бойцы армии США.

Но в Пентагоне опровергают эти данные. Как заявил полковник Уэйн Маротто, никто из бойцов не пострадал, а ракета была одна и упала в сотнях метров от базы.

На фоне обострения в СМИ появились сообщения об активизации американцев на нефтеносных месторождениях в САР. В частности, как сообщает САНА, из Дейр-эз-Зора в направлении Ирака вывезено 300 цистерн с нефтью. И это всего лишь за одни сутки.

Источники на местах сообщили агентству, что разграбление поставлено на поток. Американцы, утверждают местные, вывозят сырьё через неофициальные пограничные переходы.

Кроме того, передаёт РИА Новости, американские военные за последние месяцы вывезли в Ирак десятки подобных автоколонн с цистернами нефти из провинции Эль-Хасеке.