Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Трампу хватило четырёх слов о Байдене - зал потонул в диком хохоте
Секретный объект - в щепки: ВКС России нанесли мощный удар по иностранным спецсл...
Провокации совершать отказываются: Командир ВСУ устроил разбирательство с бойцам...
"Путин высоко возносится": Норвежец разгадал тайну таёжных фотографий ...
Главная / В мире

Пентагон "не заметил" обстрела своей базы в Сирии: нефтяное разграбление продолжается

24 марта 2021, 03:40  •  15 • В мире
В Пентагоне опровергли сообщения СМИ об обстреле американской базы. Утверждалось, будто при ракетном ударе по базе в Дейр-эз-Зоре были даже раненые, но в США опровергли эти сведения. На этом фоне появляются сообщения, что американцы наращивают активность по вывозу сырья с месторождений в сирийской провинции.
В американском Минобороны опровергли сведения, что база в сирийской провинции Дейр-эз-Зор была обстреляна. О ракетном ударе по американскому военному объекту в САР вблизи нефтегазового месторождения Коноко сообщил ранее телеканал Al Mayadeen. По предварительным сведениям, говорилось, что при ударе даже пострадали бойцы армии США.
Но в Пентагоне опровергают эти данные. Как заявил полковник Уэйн Маротто, никто из бойцов не пострадал, а ракета была одна и упала в сотнях метров от базы.
На фоне обострения в СМИ появились сообщения об активизации американцев на нефтеносных месторождениях в САР. В частности, как сообщает САНА, из Дейр-эз-Зора в направлении Ирака вывезено 300 цистерн с нефтью. И это всего лишь за одни сутки.
Источники на местах сообщили агентству, что разграбление поставлено на поток. Американцы, утверждают местные, вывозят сырьё через неофициальные пограничные переходы.
Кроме того, передаёт РИА Новости, американские военные за последние месяцы вывезли в Ирак десятки подобных автоколонн с цистернами нефти из провинции Эль-Хасеке.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



15
Источник
Похожие новости
23 марта 2021, 22:10
Украине прилетел "бумеранг за Крым"
23 марта 2021, 19:25
Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу, есть пострадавшие
23 марта 2021, 22:10
Столтенберг угрожает России: Новая холодная война объявлена
24 марта 2021, 00:00
Грубая ремарка Байдена внесла раскол: Шведы в замешательстве
24 марта 2021, 00:00
"Опасные белые" вышли на тропу войны? Запасной план либералов провалился от одного имени
24 марта 2021, 01:50
«Обзор»: МИД Литвы возмущён ответными санкциями Китая – а нас за что?
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 марта 2021, 04:00
На столе Путина в тайге разглядели секретное послание Байдену
21 марта 2021, 14:15
Путин покатал Шойгу по тайге: Министр обороны показал президенту спрятанную в Сибири мастерскую
20 марта 2021, 08:00
На телеканале в США рассказали анекдот про Байдена. Русские внесли уточнение
22 марта 2021, 05:50
Когда вспыхнет Донбасс: Инсайдер заявил о единственном сдерживающем факторе
22 марта 2021, 13:10
Трампу хватило четырёх слов о Байдене - зал потонул в диком хохоте
18 марта 2021, 01:00
"Всё сказано предельно ясно": Захарова прояснила ситуацию с отзывом посла из США
17 марта 2021, 03:55
В Киеве скандал: украинский "вояка" оказался "девушкой-конфеткой", уважающей русский мат
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.