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Пентагон пугает мир новой вспышкой коронавируса: СМИ рассекретили документ министерства

20 мая 2020, 22:55  •  93 • В мире
Пентагон ожидает новой вспышки COVID-19 на планете - это следует из внутреннего документа, подготовленного для главы ведомства Марка Эспера его помощником. "У нас впереди долгий путь", - значится в тексте.
Пентагон ожидает новой вспышки заболевания, вызываемого коронавирусом, на планете, передаёт издание Task&Purpose, ссылаясь на внутренний документ министерства.
В ведомстве не исключают высокую вероятность такого сценария, поскольку эффективная вакцина против инфекции, согласно оценкам его специалистов, может появиться лишь к середине следующего года.
"У нас впереди долгий путь с реальной возможностью повторной вспышки COVID-19", - указано в тексте.
Там также содержится призыв сконцентрировать внимание на развитии миссий критической важности, увеличении масштабов работ и осуществлении нужной подготовки в условиях угрозы новой крупной вспышки COVID-19.
Отмечается, что глава американского министерства обороны Марк Эспер ещё пока не подписал данный документ, который между тем был подготовлен помощником специально для него.
Напомним, США остаются лидерами по числу выявленных случаев заражения коронавирусом в мире. На данный момент зарегистрировано около 1,56 млн эпизодов. От инфекции умерло уже свыше 92 тыс. граждан.

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