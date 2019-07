Пентагон проводил биологические опыты над гражданами США

Конгрессмены требуют от военных немедленного отчёта

Конгресс США потребовал от Пентагона отчитаться об испытаниях биологического оружия, в т. ч. об опытах с заражёнными клещами на военных базах Форт Детрик (штат Мэриленд) и на острове Плам (штат Нью-Йорк). Соответствующее решение было принято без излишней огласки. Министерству юстиции США поручено «проверить, проводило ли министерство обороны эксперименты с клещами и другими насекомыми с целью их использования в качестве биологического оружия в 1950-1975 гг.».

Если факт экспериментов подтвердится, Конгресс потребует Пентагон отчитаться об их масштабах и предоставить информацию о том, не попали ли случайно заражённые насекомые за стены военных лабораторий. «Мы требуем ответа и требуем его сейчас», – заявил сенатор-республиканец от штата Нью-Джерси Кристофер Смит.

Причина такой озабоченности – всплеск в Соединённых Штатах заболеваемости боррелиозом (болезнь Лайма). Ежегодно 300-400 тысяч американцев заражаются этой опасной болезнью. Боррелиоз переносится кровососущими насекомыми и часто заканчивается инвалидностью или смертью.

В этом году из печати вышла книга «Укушенные: тайная история болезни Лайма и биологическое оружие» (Bitten: The Secret Story of Lyme Disease and Biological Weapons). Её автор, сотрудница Стэнфордского университета Крис Ньюби, сама получила инвалидность после заболевания боррелиозом.

В 2013 г. она ознакомилась с интервью швейцарского профессора Уильяма Бургдорфера, работавшего ранее в исследовательском центре Национального института исследования аллергии и инфекционных болезней в Роки Маунтенс, США. В 1982 г. Бургдорфер открыл бактерии, вызывающие болезнь Лайма, названные позже в честь своего первооткрывателя Borrelia burgdorferi. До этого по заказу Пентагона он проводил опыты над насекомыми, вводя им микробы тифа и бешенства.

В интервью Бургдорфер намекнул, что вспышка заболеваемости боррелиозом вовсе не случайность, а последствия проведения Пентагоном секретных биологических опытов.

Ньюби пишет, что в 1960-х в военных лабораториях США ежемесячно выращивались миллионы насекомых, способных переносить заразные заболевания. Она ссылается на бывшего сотрудника ЦРУ, участника т. н. проекта «Куба» по свержению правительства Фиделя Кастро. Сотрудник рассказал, что в 1962 г. американцы раскидали над плантациями сахарного тростника на Кубе заражённых клещей, надеясь вызвать массовую заболеваемость сельскохозяйственных рабочих и подорвать эту отрасль кубинской экономики. В Вирджинии на свободу выпустили 100 тыс. заражённых насекомых, чтобы проверить степень их выживаемости в природных условиях.

В 1970-х в штате Коннектикут резко увеличилось количество заболевших боррелиозом. По времени этот всплеск заболеваемости совпал с открытием Бургдорфером т. н. «швейцарского агента» (the Swiss Agent) – бактерии, которая вызывает боррелиоз. Открытие «швейцарского агента» Бургдорфер держал в тайне от официальной медицины. Ньюби предполагает, он делал это для того, чтобы использовать его в военных целях. Следы «швейцарского агента» были обнаружены в крови больных боррелиозом в Коннектикуте.