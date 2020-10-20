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Пентагон просит НАТО прибегнуть к агрессивным действиям против России

20 октября 2020, 23:05  •  54 • Политика
Фото: w80/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Глава военного ведомства заявил, что никто не мог предугадать возрождения РФ после распада СССР
Соединенные Штаты вместе с союзниками должны быть готовы к агрессивной конкуренции с Россией, так как такое соревнование имеет "глобальный характер". Соответствующее заявление сделал глава Пентагона Марк Эспер.
Он отметил, что Запад обязан "сдерживать" РФ с Китаем. Ни одно государство, заявил Эспер, не могло предугадать возрождения России после распада СССР. Тем не менее, необходимо сохранить определенное взаимодействие с этими державами во избежание будущих ошибок. Москва и Пекин, по его словам, "нарушают международные правила", которые необходимо защитить, передает РИА "Новости".
"Где можем, мы должны конкурировать, а если необходимо – противостоять", – добавил Эспер.
Министр обороны США уточнил, что Штаты обязаны выйти на конкурентный уровень с ВПК России и Китая, чтобы исключить их из рынка третьих стран. Москва и Пекин, объяснил глава Минобороны, быстро реагируют на современные запросы, усложняя таким образом позицию для Штатов.
Также Эспер потребовал от союзников Белого дома увеличить расходы на оборону. Министр обороны США уточнил, что каждая страна должна вносить по 2 процента от ВВП – главным образом, в целях сдерживания России и Китая. Такой показатель, уверен министр, является минимальным для вклада в "общую безопасность".
Ранее Эспер заявил, что гиперзвуковое оружие поступит в распоряжение американских ВС к 2023 году.

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