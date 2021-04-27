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Пентагон променял эсминцы на патрульный катер в Чёрном море
27 апреля 2021, 11:45 • 183 • Политика
Шестой флот США сообщил о том, что патрульный катер береговой охраны Hamilton направляется в Чёрное море. Ранее Пентагон намеревался отправить сюда два эсминца США, но передумал.
"Патрульный катер береговой охраны США класса Hamilton начал переход в северном направлении для прохода в Чёрное море после работы с эсминцем ВМС США Roosevelt в Эгейском море", - об этом сообщил у себя в Twitter шестой флот ВМС США.
Ранее, напомним, Пентагон намеревался послать в Чёрное море сразу два ракетных эсминца США и даже запросил у Турции для них проход через Босфор. Но едва стало известно о том, что туда же в Чёрное море на учения направляется каспийская флотилия русских, американцы передумали, и эсминцы через Босфор не пошли.
Шестой флот США сообщил также, что ещё два эсминца с управляемыми ракетами (USS Thomas Hudner и USS Laboon), а также авианосец USS Dwight D. Eisenhower идут в Аравийское море.
Что касается патрульного катера, который ВМС США направили в Чёрное море, то ожидается, что тот будет работать в акватории совместно с союзниками и партнёрами американцев по НАТО.
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