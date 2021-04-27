Пентагон променял эсминцы на патрульный катер в Чёрном море

Шестой флот США сообщил о том, что патрульный катер береговой охраны Hamilton направляется в Чёрное море. Ранее Пентагон намеревался отправить сюда два эсминца США, но передумал.

"Патрульный катер береговой охраны США класса Hamilton начал переход в северном направлении для прохода в Чёрное море после работы с эсминцем ВМС США Roosevelt в Эгейском море", - об этом сообщил у себя в Twitter шестой флот ВМС США.

Ранее, напомним, Пентагон намеревался послать в Чёрное море сразу два ракетных эсминца США и даже запросил у Турции для них проход через Босфор. Но едва стало известно о том, что туда же в Чёрное море на учения направляется каспийская флотилия русских, американцы передумали, и эсминцы через Босфор не пошли.

Шестой флот США сообщил также, что ещё два эсминца с управляемыми ракетами (USS Thomas Hudner и USS Laboon), а также авианосец USS Dwight D. Eisenhower идут в Аравийское море.

Что касается патрульного катера, который ВМС США направили в Чёрное море, то ожидается, что тот будет работать в акватории совместно с союзниками и партнёрами американцев по НАТО.