Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Мужчин расстреляли, женщин и детей выгнали в пустыню": Украина предал...
Одно письмо сняло все вопросы по Врбетице: Торговец оружием покаялся - NYT
Переговоры по Донбассу удивили даже посла ОБСЕ: "Историческое событие"
Атаковать Крымский мост: Военный эксперт просчитал "попрошаек" из Киев...
Главная / Политика

Пентагон променял эсминцы на патрульный катер в Чёрном море

27 апреля 2021, 11:45  •  183 • Политика
Шестой флот США сообщил о том, что патрульный катер береговой охраны Hamilton направляется в Чёрное море. Ранее Пентагон намеревался отправить сюда два эсминца США, но передумал.
"Патрульный катер береговой охраны США класса Hamilton начал переход в северном направлении для прохода в Чёрное море после работы с эсминцем ВМС США Roosevelt в Эгейском море", - об этом сообщил у себя в Twitter шестой флот ВМС США.
Ранее, напомним, Пентагон намеревался послать в Чёрное море сразу два ракетных эсминца США и даже запросил у Турции для них проход через Босфор. Но едва стало известно о том, что туда же в Чёрное море на учения направляется каспийская флотилия русских, американцы передумали, и эсминцы через Босфор не пошли.
Шестой флот США сообщил также, что ещё два эсминца с управляемыми ракетами (USS Thomas Hudner и USS Laboon), а также авианосец USS Dwight D. Eisenhower идут в Аравийское море.
Что касается патрульного катера, который ВМС США направили в Чёрное море, то ожидается, что тот будет работать в акватории совместно с союзниками и партнёрами американцев по НАТО.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



183
Источник
Похожие новости
27 апреля 2021, 00:45
Грубил Лаврову: Утечка разговора иранского министра вызвала скандал
27 апреля 2021, 06:15
Госдеп потребовал от России "добросовестно" навести порядок на Украине
27 апреля 2021, 00:45
Поляки не увидели смысла защищать Украину: В "войне нервов" выиграл Путин
27 апреля 2021, 02:35
"Тут единственный вариант": В Раде придумали, как "расшатать Россию"
27 апреля 2021, 06:15
Воссоединение Украины с Россией: Вассерман предсказал итог референдума
27 апреля 2021, 02:35
На Украине раскрыли личность таинственного дипломата, объявленного в России персоной нон грата
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 апреля 2021, 00:45
Грубил Лаврову: Утечка разговора иранского министра вызвала скандал
27 апреля 2021, 06:15
Госдеп потребовал от России "добросовестно" навести порядок на Украине
27 апреля 2021, 00:45
Поляки не увидели смысла защищать Украину: В "войне нервов" выиграл Путин
27 апреля 2021, 02:35
"Тут единственный вариант": В Раде придумали, как "расшатать Россию&qu...
27 апреля 2021, 06:15
Воссоединение Украины с Россией: Вассерман предсказал итог референдума
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 апреля 2021, 01:25
Захарова рассказала, что будет, если "глубоко разочаровать" Москву. Словакия получила предупреждение
24 апреля 2021, 17:45
Русские нарисовали "красные линии" для Шерхана и Табаки, выбив карандаш из рук француза
24 апреля 2021, 23:15
"Мужчин расстреляли, женщин и детей выгнали в пустыню": Украина предала турецких партнёров
22 апреля 2021, 16:15
В Донбассе горит военная база ВСУ - источник
24 апреля 2021, 00:20
Ведомство самого богатого министра попалось на срывах. Объявлено о глобальной проверке
25 апреля 2021, 02:55
Атаковать Крымский мост: Военный эксперт просчитал "попрошаек" из Киева
26 апреля 2021, 07:20
"Бросалось в глаза": Генерал ФСБ раскрыл неожиданную версию взрыва на ЧАЭС
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.