Пентагон прокомментировал инцидент с иранскими катерами и пригрозил ответом "международного сообщества"

По информации нескольких западных СМИ, накануне, 10 июля, несколько иранских катеров пытались помешать пройти через Ормузский пролив британскому танкеру British Heritage.

Так, к примеру, CNN сообщали, что несколько катеров Корпуса стражей Исламской революции попытались остановить британский нефтяной танкер в районе Ормузского пролива.

По данным телеканала, иранские катера требовали, чтобы судно изменило курс и остановилось в ближайших иранских территориальных водах. Все произошедшее, как уверяет американская сторона, есть на видео.

"Мировая экономика зависит от свободного потока торговли, - сказал представитель пресс-службы Центрального командования США Билл Урбан, его цитирует РИА Новости. – В настоящее время, все мы, все страны - обязаны защищать и сохранять эту основу глобального процветания".

Также в Пентагоне отметили, что сложившаяся ситуация требует ответа международного сообщества.

Ранее на этой неделе председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд сообщил, что Белый дом планирует создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена.