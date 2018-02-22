Пентагон признался, что понятия не имеет, по кому американцы стреляли под Хашшамом

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В военном ведомстве США утверждают, что нанесли авиаудар ради самозащиты.

В Министерстве обороны США вновь заявили, что якобы не знают, кто находился в колонне, которую разбомбили американские военные у населенного пункта Хашшам в провинции Дейр-эз-Зор. Жертвами той атаки стали множество сирийских бойцов, а также несколько граждан России.

Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт отказалась "строить предположения" о том, кто находился в составе той колонны. Она лишь в очередной раз повторила, что американские военные якобы действовали в целях самообороны и поэтому безжалостно разбомбили всю автоколонну.

"Удары в Сирии были нанесены для самообороны. Мы чрезвычайно ясно говорили об этом", - заявила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт.

Также в военном ведомстве США продолжают настаивать на том, что связались с представителями российских военных до, во время, и после удара. В Москве заявляют, что были проинформированы об ударе американцев только в самый последний момент.

Напомним, что, согласно официальным данным МИД России, от удара Вооруженных сил США под Хашшамом пострадали сирийские ополченцы, а также несколько граждан СНГ и России, несколько человек погибли. Никто из погибших или пострадавших не был российским военнослужащим, как об этом сообщают ряд либеральных СМИ.