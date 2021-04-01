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Пентагон прислушался к жалобам Украины на агрессию России

01 апреля 2021, 11:30  •  10 • Политика
Фото: MOD Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
США начали консультации с НАТО по поводу ситуации в Донбассе
Соединенные Штаты обеспокоены деэскалацией конфликта между Киевом и неподконтрольными ему территориями Донбасса. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Вину на обострение ситуации США с подачи Украины возложили на Россию.
По словам Кирби, в результате "российской агрессии" на востоке Украины 26 марта 2021 г. погибли 40 украинских солдат. Кроме того, представители ВСУ сообщили о переброске российских армейских подразделений к границе с Незалежной. Это вызвало опасения в США, которыми они уже поделились с союзниками по НАТО, рассказал Кирби на брифинге 31 марта.
Он подтвердил, что информация об усилении российской группировки у границы с Донбассом стала поводом для телефонного звонка начальника Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли российскому и украинскому коллегам.
При этом Кирби не смог подтвердить сообщения СМИ о поставке дополнительной военной техники в Крым, но подчеркнул, что США готовы оказать поддержку "суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины перед лицом продолжающейся агрессии России".
Накануне стало известно, что американские войска в Европе переведены на повышенный уровень в связи с сообщениями о переброске российских войск к украинской границе.

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