Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия отказала Украине
В России съязвили над замешательством представителя США в ОБСЕ: "Мир на кра...
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот у...
«Зеленский боится до смерти»: В Киеве признали, что первый же удар РФ развалит В...
Главная / Политика

Пентагон придумал космическое оправдание странным предметам, летающим над американскими эсминцами

13 апреля 2021, 14:05  •  283 • Политика
Пентагон признал, что видео шести летающих объектов, пролетавших над американскими эсминцами, снятое в 2019 году, реально. О том, что из себя представляют попавшие в кадр летательные аппараты, они не в курсе, но намекают на пришельцев.
Пентагон подтвердил, что видео шести неизвестных объектов, летавших над военными кораблями, снятое у побережья Калифорнии в 2019 году, является реальным.
Один из них похож формой на пирамиду, остальные - на шары. Военные США не имеют понятия, что это, но упрямо называют НЛО, намекая на внеземную жизнь. Некоторые объекты, похожие на дроны, они тоже записали в эту категорию.
По информации Daily Mail, согласно проекту Mystery Wire, снимки утекли в Сеть из-за результатов расследования Пентагоном НЛО оперативной группой UAP, которая собирала доказательства для отчёта для Конгресса, который должен быть опубликован в июне.
На изображениях видны неопознанные объекты, пролетавшие над американскими эсминцами, включая эсминец ВМС США "Кидд", в 2019 году.
Подтверждение из Пентагона последовало после того как адмирал Майкл Гилдей, начальник военно-морских операций, сказал, что не знает ничего о пролетавших над кораблями объектах.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



283
Источник
Похожие новости
13 апреля 2021, 02:10
Зеленский потребовал от Байдена "ответить за слова"
13 апреля 2021, 02:10
Украинцам собрались объяснить, за что они будут проливать кровь
13 апреля 2021, 00:20
"Легко морализировать за тысячи миль от берегов Америки": США предупредили о потерях из-за Киева
13 апреля 2021, 04:00
"Нецивилизованные и непрофессиональные" русские вновь обошли США: Апгрейд Су-34 добавит жалких тонов
13 апреля 2021, 07:40
"Ёшкин кот, сама Украина требует!": После Зеленского Запад отчитала вице-премьер по евроинтеграции
13 апреля 2021, 00:20
Зачем Зеленскому разговор с Путиным: Политэксперт объяснил игру Киева
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 апреля 2021, 09:15
Козак описал переговоры с Украиной одним анекдотом
12 апреля 2021, 15:10
Донбасс в огне. Украинские силовики атаковали посёлок Весёлое возле донецкого аэропорта
08 апреля 2021, 04:50
Зеленскому подсказали единственный вывод от посещения Донбасса: "Он получит гарантии, если…"
11 апреля 2021, 02:30
В России съязвили над замешательством представителя США в ОБСЕ: "Мир на краю. А Путин молчит"
07 апреля 2021, 05:55
Под вой и улюлюканье с королевы красоты сорвали корону: Пострадали причёска и самолюбие
11 апреля 2021, 08:00
"Спутник V" не спасёт - слишком поздно: В Европе признали горькую правду
09 апреля 2021, 02:50
Военкор предупредил о нападении ВСУ: "Гори всё синим пламенем!"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.