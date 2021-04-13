Пентагон придумал космическое оправдание странным предметам, летающим над американскими эсминцами

Пентагон признал, что видео шести летающих объектов, пролетавших над американскими эсминцами, снятое в 2019 году, реально. О том, что из себя представляют попавшие в кадр летательные аппараты, они не в курсе, но намекают на пришельцев.

Пентагон подтвердил, что видео шести неизвестных объектов, летавших над военными кораблями, снятое у побережья Калифорнии в 2019 году, является реальным.

Один из них похож формой на пирамиду, остальные - на шары. Военные США не имеют понятия, что это, но упрямо называют НЛО, намекая на внеземную жизнь. Некоторые объекты, похожие на дроны, они тоже записали в эту категорию.

По информации Daily Mail, согласно проекту Mystery Wire, снимки утекли в Сеть из-за результатов расследования Пентагоном НЛО оперативной группой UAP, которая собирала доказательства для отчёта для Конгресса, который должен быть опубликован в июне.

На изображениях видны неопознанные объекты, пролетавшие над американскими эсминцами, включая эсминец ВМС США "Кидд", в 2019 году.

Подтверждение из Пентагона последовало после того как адмирал Майкл Гилдей, начальник военно-морских операций, сказал, что не знает ничего о пролетавших над кораблями объектах.