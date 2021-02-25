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Пентагон пожаловался на угрозу со стороны России для США и НАТО

25 февраля 2021, 09:30  •  65 • Политика
Тод Уолтерс. Фото:Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Кремль использует метод принуждения в отношении других стран, заявили в командовании
Москва оказывает дестибилизирующее воздействие на весь мир, представляя угрозу не только для Соединенных Штатов, но и многих западных стран. Соответствующее заявление сделал главнокомандующий НАТО на европейском континенте Тод Уолтерс.
По словам военнослужащего, Россия продолжает совершать "действия со злым умыслом", целью которых, по его словам, остается общемировая дестабилизация. Более того, продолжил Уолтерс, РФ угрожает Штатам и европейским государствам, которые являются давними союзникам США по НАТО.
"Все, что мы делаем, направлено на установление мира. И если сдерживание не сработает, мы готовы ответить на агрессию, в первую очередь, через НАТО", – заявил Уолтерс.
Также генерал добавил, что Москва якобы намерена сохранить за собой "сферу влияния", оставшуюся со времен Советского Союза, и применяет в ее пределах принудительные методы в отношении остальных государств.
По словам генерала, речь идет о "нетрадиционных инструментах", таких как частные военные организации, действующие в целях запугивания, ослабления и разобщения Штатов с их партнерами.
"Наша позиция безопасности сильна. Мы обладаем критически важным боевым потенциалом во всех областях – на суше, на море, в воздухе, космосе и в киберпространстве. Мы будем поддерживать и работать над совершенствованием этой способности, чтобы сдерживать наших противников, а также отстаивать наши интересы", – приводит заявление Уолтерса сайт Пентагона.
Ранее журналисты американского издания Antiwar призвали Белый дом к немедленному роспуску НАТО.

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