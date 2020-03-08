Пентагон потребовал, чтобы русские перестали вести себя плохо. Захарова в ответ обещала военную стройку

Агрессивные намерения США и НАТО будут учтены в российском военном строительстве, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя предстоящие учения Defender Europe 2020. Манёвры планируют провести именно у границ России - с апреля по май.

Помимо европейских натовцев, в учениях примут участие порядка 20 тысяч американских военных, отметила Мария Захарова. И это очень показательно, считает дипломат. С окончания холодной войны именно Defender Europe 2020 станут крупнейшими военными манёврами у границ России с привлечением десятков тысяч единиц военной техники.

Мария Захарова указала, что США наращивают группировку своих сил в Восточной Европе - в непосредственной близости от границ России. Подобное наращивание происходит под предлогом выполнения обязательств в рамках североатлантического блока. Так же как и финансирование военных программ - и своих, и партнёрских.

"Вот и теперь ни в НАТО, ни в Вашингтоне не скрывают, что "потенциальным противником" в рамках данных учений является Россия", - добавила Захарова.

Дело в том, что министр обороны США Марк Эспер в ходе брифинга 5 марта сказал прямо, что учения Defender Europe 2020 - сигнал для Москвы, который не просто прозвучит, а заставит русских изменить "плохое поведение". Такой план.

"В чём оно (плохое поведение. - Ред.) заключается, глава Пентагона не разъяснил, да и не смог бы, - продолжила Мария Захарова. - Ведь очевидно, что наша страна никому не угрожает, а ударный кулак у российской границы собирает именно НАТО".

Как именно агрессия НАТО и США будет учтена в российском военном строительстве, пока не уточняется. Но цели Мария Захарова обозначила, добавив, что наши партнёры лишь нагнетают международную напряжённость.