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Пентагон потребовал, чтобы русские перестали вести себя плохо. Захарова в ответ обещала военную стройку

08 марта 2020, 19:35  •  217 • Политика
Россия учтёт учения НАТО Defender Europe 2020 в своём военном строительстве. Обещание Мария Захарова дала после того, как Пентагон потребовал, чтобы русские перестали вести себя плохо.
Агрессивные намерения США и НАТО будут учтены в российском военном строительстве, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя предстоящие учения Defender Europe 2020. Манёвры планируют провести именно у границ России - с апреля по май.
Помимо европейских натовцев, в учениях примут участие порядка 20 тысяч американских военных, отметила Мария Захарова. И это очень показательно, считает дипломат. С окончания холодной войны именно Defender Europe 2020 станут крупнейшими военными манёврами у границ России с привлечением десятков тысяч единиц военной техники.
Мария Захарова указала, что США наращивают группировку своих сил в Восточной Европе - в непосредственной близости от границ России. Подобное наращивание происходит под предлогом выполнения обязательств в рамках североатлантического блока. Так же как и финансирование военных программ - и своих, и партнёрских.
"Вот и теперь ни в НАТО, ни в Вашингтоне не скрывают, что "потенциальным противником" в рамках данных учений является Россия", - добавила Захарова.
Дело в том, что министр обороны США Марк Эспер в ходе брифинга 5 марта сказал прямо, что учения Defender Europe 2020 - сигнал для Москвы, который не просто прозвучит, а заставит русских изменить "плохое поведение". Такой план.
"В чём оно (плохое поведение. - Ред.) заключается, глава Пентагона не разъяснил, да и не смог бы, - продолжила Мария Захарова. - Ведь очевидно, что наша страна никому не угрожает, а ударный кулак у российской границы собирает именно НАТО".
Как именно агрессия НАТО и США будет учтена в российском военном строительстве, пока не уточняется. Но цели Мария Захарова обозначила, добавив, что наши партнёры лишь нагнетают международную напряжённость.

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