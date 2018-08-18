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Пентагон потратит 480 млн долларов на разработку аналога российского «Кинжала»
18 августа 2018, 20:54 • 61 • Политика
Контракт на создание гиперзвуковой ракеты для ВВС США получила корпорация Lockheed Martin.
Компания Lockheed Martin получила контракт Военно-воздушных сил США на разработку гиперзвуковой аэробаллистической ракеты ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Об этом сообщает Defense News.
Проект создания нового оружия оценивается в сумму до 480 миллионов долларов, при этом окончательные условия контракта пока не сформулированы. По соглашению, ARRW должна быть готовы к 2021 году.
Такие же сроки предусмотрены для разработки гиперзвуковой ракеты HCSW (Hypersonic Conventional Strike Weapon), контракт на создание которой на сумму 928 миллионов долларов компания Lockheed Martin получила в апреле этого года.
ARRW отличается от HCSW тем, что предполагает использование последних экспериментальных технологий. Новое оружие США планируется как ответ на гиперзвуковые разработки России и КНР.
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