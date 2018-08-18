Пентагон потратит 480 млн долларов на разработку аналога российского «Кинжала»

Компания Lockheed Martin получила контракт Военно-воздушных сил США на разработку гиперзвуковой аэробаллистической ракеты ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Об этом сообщает Defense News.

Проект создания нового оружия оценивается в сумму до 480 миллионов долларов, при этом окончательные условия контракта пока не сформулированы. По соглашению, ARRW должна быть готовы к 2021 году.

Такие же сроки предусмотрены для разработки гиперзвуковой ракеты HCSW (Hypersonic Conventional Strike Weapon), контракт на создание которой на сумму 928 миллионов долларов компания Lockheed Martin получила в апреле этого года.

ARRW отличается от HCSW тем, что предполагает использование последних экспериментальных технологий. Новое оружие США планируется как ответ на гиперзвуковые разработки России и КНР.