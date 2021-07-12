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Пентагон поставил мир на грань ядерной войны. Пока на бумаге
12 июля 2021, 10:20 • 83 • Политика
В докладе военного ведомства говорится об усилении ядерного влияния ряда стран, среди которых есть Россия. Пентагон озабочен возможными из-за этого будущими конфликтами.
Пентагон сообщил, что Россия и Китай наращивают ядерную мощь, в то время как США ее уменьшает количество подобного оружия. Военные эксперты считают, что такая тенденция может привести к ядерным конфликтам со стороны Москвы и Пекина.
Об этом сообщила газета New York Post. Пентагон также озабочен желанием Северной Кореи нарастить мощности, и технологическими возможностями Ирана, который вполне готов приобрести боеголовки.
"Противники обзавелись новыми типами ядерных вооружений, повысили значимость ядерных сил и демонстрируют все более агрессивное поведение",- пишет в своем доклад американское военное ведомство.
Миобороны США также хочет внести в список угроз также биологическое, химическое ядерное и космическое оружие.
Москва готова вести переговоры с Вашингтоном по поводу ядерного вооружения и стратегической стабильности, но пока к этому не приблизились. Об этом ранее сообщал замглавы МИД России Сергей Рябков.
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