Пентагон поставил мир на грань ядерной войны. Пока на бумаге

В докладе военного ведомства говорится об усилении ядерного влияния ряда стран, среди которых есть Россия. Пентагон озабочен возможными из-за этого будущими конфликтами.

Пентагон сообщил, что Россия и Китай наращивают ядерную мощь, в то время как США ее уменьшает количество подобного оружия. Военные эксперты считают, что такая тенденция может привести к ядерным конфликтам со стороны Москвы и Пекина.

Об этом сообщила газета New York Post. Пентагон также озабочен желанием Северной Кореи нарастить мощности, и технологическими возможностями Ирана, который вполне готов приобрести боеголовки.

"Противники обзавелись новыми типами ядерных вооружений, повысили значимость ядерных сил и демонстрируют все более агрессивное поведение",- пишет в своем доклад американское военное ведомство.

Миобороны США также хочет внести в список угроз также биологическое, химическое ядерное и космическое оружие.

Москва готова вести переговоры с Вашингтоном по поводу ядерного вооружения и стратегической стабильности, но пока к этому не приблизились. Об этом ранее сообщал замглавы МИД России Сергей Рябков.