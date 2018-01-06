Пентагон показал перехват российских Су-30 над Балтикой

Американские летчики бегом скатываются с лестницы, на ходу хватают из шкафа шлемофон и запрыгивают в микроавтобус, который подвозит пилотов к самолету на аэродроме. Пентагон опубликовал видео, наглядно показывающее, как действуют американские военные по тревоге, когда мимо в нейтральном небе пролетаются российские истребители. Сразу после отрыва шасси от земли F-15 эффектно уходит практически на вертикальный взлет, скрываясь в облаках. А за этим «внезапным» боевым вылетом почему-то на взлетке следит с десяток журналистских телекамер…

Уже в воздухе над Балтикой американцы подлетают к паре российских Су-30. И о том, насколько безопасным бывают натовские сближения и опасны и агрессивны российские, можно спорить до бесконечности. Это как спор любителей фотоаппаратов Никон или Кэнон – все равно никому ничего не докажешь. Но на видео кажется, что подлетают очень близко.

- Перехваты – это обычная практика в патрульной миссии на Балтике, - уверяет подполковник Коди Блейк, командир 493-й истребительной эскадрильи 48-й авиационной группы ВВС США, которая дислоцируется в Британии. – Они не обязательно происходят каждый день, но это рутинная работа, которую мы делаем профессионально и безопасно.

Зато когда свою рутинную работу профессионально и безопасно делают российские летчики ВКС – это всегда повод заявить о военном хулиганстве.

Между тем, в Минобороны России подтвердили сближение над Балтикой, но подчеркнули, что все полеты проходили в строгом соответствии с международными нормами.