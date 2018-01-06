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Пентагон показал перехват российских Су-30 над Балтикой
06 января 2018, 15:24 • 411 • В России
Американские летчики бегом скатываются с лестницы, на ходу хватают из шкафа шлемофон и запрыгивают в микроавтобус, который подвозит пилотов к самолету на аэродроме. Пентагон опубликовал видео, наглядно показывающее, как действуют американские военные по тревоге, когда мимо в нейтральном небе пролетаются российские истребители. Сразу после отрыва шасси от земли F-15 эффектно уходит практически на вертикальный взлет, скрываясь в облаках. А за этим «внезапным» боевым вылетом почему-то на взлетке следит с десяток журналистских телекамер…
Уже в воздухе над Балтикой американцы подлетают к паре российских Су-30. И о том, насколько безопасным бывают натовские сближения и опасны и агрессивны российские, можно спорить до бесконечности. Это как спор любителей фотоаппаратов Никон или Кэнон – все равно никому ничего не докажешь. Но на видео кажется, что подлетают очень близко.
- Перехваты – это обычная практика в патрульной миссии на Балтике, - уверяет подполковник Коди Блейк, командир 493-й истребительной эскадрильи 48-й авиационной группы ВВС США, которая дислоцируется в Британии. – Они не обязательно происходят каждый день, но это рутинная работа, которую мы делаем профессионально и безопасно.
Зато когда свою рутинную работу профессионально и безопасно делают российские летчики ВКС – это всегда повод заявить о военном хулиганстве.
Между тем, в Минобороны России подтвердили сближение над Балтикой, но подчеркнули, что все полеты проходили в строгом соответствии с международными нормами.
Пентагон опубликовал видео, как два американских истребителя F-15 поднимаются на перехват российских Су-30.Утверждается, что запечатленные инциденты произошли 23 ноября и 13 декабря
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