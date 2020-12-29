Пентагон показал Байдену зубы: Избранный президент США сообщил о проблемах

Пентагон чинил препятствия для передачи власти следующей администрации. Об этом на брифинге заявил избранный президент США Джо Байден. По его словам, в ряде ведомств новой команде шли навстречу, однако в оборонном ведомстве новеньких восприняли в штыки.

"Наиболее очевидно это проявилось в министерстве обороны, со стороны политического руководства нам чинили препятствия", - заявил политик.

Он также не преминул указать на упадок, который якобы произошёл за время работы действующей команды. По его мнению, наблюдается упадок в отношении "персонала, возможностей и нравственности".

Кроме того, при Трампе имеющие первостепенное значение для безопасности ведомства якобы "понесли серьёзный урон".

На минувшей неделе в СМИ появилась информация, что Пентагон и военные чиновники в Вашингтоне весьма обеспокоены тем, что Дональд Трамп может сделать за оставшееся время на посту президента США.

По информации Newsweek, они якобы составляют сценарии развития событий и продумывают свои действия на случай, если Трамп объявит военное положение или призовёт вооружённые силы, чтобы сохранить или восстановить общественный порядок во время периода инаугурации и передачи власти администрации Джо Байдена.