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Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины

29 февраля 2020, 05:39  •  79 • Украина
Совместная группа компаний Raytheon — Lockheed Martin получила контракт от Пентагона на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Грузии, Украины и нескольких других стран.
 
Reuters
 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ американского военного ведомства.

Уточняется, что на проект выделено $18,4 млн.

Производство предполагается завершить к 25 июня.

В декабре 2019 года министерство обороны Украины заключило контракт с США на поставку второй партии Javelin.

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