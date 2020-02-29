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Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины
29 февраля 2020, 05:39 • 79 • Украина
Совместная группа компаний Raytheon — Lockheed Martin получила контракт от Пентагона на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Грузии, Украины и нескольких других стран.
Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ американского военного ведомства.
Уточняется, что на проект выделено $18,4 млн.
Производство предполагается завершить к 25 июня.
В декабре 2019 года министерство обороны Украины заключило контракт с США на поставку второй партии Javelin.
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