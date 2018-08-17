|
Пентагон подозревает, что Китай тренируется наносить удары по территории США
17 августа 2018, 09:09 • 47 • В мире
Аналитики Минобороны США пришли к выводу, что действия армии Китая направлены на отрабатывание ударов по территории Америки.
В США считают, что Китай активно тренирует удары по территории Америки и ее союзников. К таким выводам пришли авторы доклада, посвященного Вооруженным силам Китая, опубликованном на сайте Минобороны США.
Аналитики Пентагона пришли к выводу, что у Китая есть своя секретная программа обучения Вооруженных сил, которые должны быть готовы нанести удар по территории США и союзников.
Такие выводы экспертами сделаны за счет анализа действий Вооруженных сил Китая. Так, ими установлено, что за последние несколько лет китайская армия приобрела серьезный опыт военных действий именно в морских квадратах, стратегически важных для США. Там, вероятно, делают вывод эксперты, китайские ВВС и обучали наносить удары по территории США.
В тоже время эксперты признают, что пока не могут понять, что хотят китайские власти доказать США, показывая свою резко возросшую военную мощь.
Подпишитесь на нас
47
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
13 августа 2018, 08:54
|
13 августа 2018, 23:54
|
16 августа 2018, 07:09
|
15 августа 2018, 07:54
|
14 августа 2018, 15:54
|
15 августа 2018, 05:09
|
12 августа 2018, 13:39