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Пентагон подозревает, что Китай тренируется наносить удары по территории США

17 августа 2018, 09:09  •  47 • В мире
Аналитики Минобороны США пришли к выводу, что действия армии Китая направлены на отрабатывание ударов по территории Америки.
В США считают, что Китай активно тренирует удары по территории Америки и ее союзников. К таким выводам пришли авторы доклада, посвященного Вооруженным силам Китая, опубликованном на сайте Минобороны США.
Аналитики Пентагона пришли к выводу, что у Китая есть своя секретная программа обучения Вооруженных сил, которые должны быть готовы нанести удар по территории США и союзников.
Такие выводы экспертами сделаны за счет анализа действий Вооруженных сил Китая. Так, ими установлено, что за последние несколько лет китайская армия приобрела серьезный опыт военных действий именно в морских квадратах, стратегически важных для США. Там, вероятно, делают вывод эксперты, китайские ВВС и обучали наносить удары по территории США.
В тоже время эксперты признают, что пока не могут понять, что хотят китайские власти доказать США, показывая свою резко возросшую военную мощь.

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