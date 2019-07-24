Пентагон подключает Южную Корею для борьбы с воздушными патрулями России и Китая

Американская сторона следит за ситуацией в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявили в пресс-службе Пентагона.

Ранее стало известно о том, что впервые состоялось совместное патрулирование китайских и российских бомбардировщиков в АТР. Несмотря на соблюдение международных правил, полету пытались помешать южнокорейские ВВС, которые сделали около 360 предупредительных выстрелов.

Как отметили в Вашингтоне, Пентагон тесно сотрудничает с Южной Кореей и Японией, его приверженность защите союзников нерушима.

Более жесткую позицию занял советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон. Он призвал Сеул принять участие в консультациях по поводу действий России и Китая, что якобы позволит избежать "подобных инцидентов". Стороны также договорились сотрудничать в сфере обеспечения свободы мореплавания в Ормузском проливе.

Однако в Пекине подчеркнули, что китайская и российская сторона не намерены отказываться от практики.

"Вооруженные силы КНР и РФ продолжат укреплять взаимодействие и улучшать механизмы сотрудничества", - заявил пресс-секретарь Минобороны Китайской Народной Республики У Цань.