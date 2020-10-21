Пентагон перестал крыться: Армию США готовят к переброске к границам России

Разговоры о том, что американских военных из Германии могут дислоцировать поближе к границам России, поднялись несколько месяцев назад после критики президента США Дональда Трампа в адрес Берлина. Речь шла о Втором бронетанковом полку Сухопутных войск США.

Теперь Пентагон этого уже и не скрывает. Глава военного ведомства Марк Эспер прямо сообщил, что Соединённые Штаты рассматривают варианты переброски части своих войск из Германии в Болгарию, Румынию и Прибалтику. То есть фактически к границам России. Правда, пока без детальных уточнений.

Представитель американских военных кругов, комментируя заявление главы Пентагона, подтвердил намерение "разместить силы США на восточном фланге НАТО на постоянной, ротационной основе".

Но пока окончательных решений ещё не принято, отметил собеседник, добавив, что ведутся консультации с союзниками и партнёрами в регионе, а также с членами конгресса США.

"Как министр заметил в Атлантическом совете, соглашение о расширении оборонного сотрудничества с Польшей, недавнее двустороннее взаимодействие с министрами обороны Румынии и Болгарии и консультации с нашими союзниками в Прибалтике дали нам возможность размещения наших сил в этих странах", - заявил собеседник ТАСС.