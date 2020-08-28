Пентагон перешёл к угрозам после стычки русских и американцев в Сирии: Право на "энергичную защиту"

Пентагон резко поменял риторику в разговоре о последнем инциденте в Сирии с русскими и американскими военными. Напомним, ранее сообщалось, что 25 августа русские якобы спровоцировали ДТП в Сирии, где пострадали несколько американских военных. Российский БТР протаранил броневик Штатов, который преградил дорогу российским военным.

Ранее Пентагон заявлял, что готов забыть о конфликте. Теперь же американцы перешли фактически к угрозам, об этом сообщает CNN.

​"Мы предупредили русских, что их поведение опасно и неприемлемо. Мы ожидаем возвращения к обычному и профессиональному разрешению конфликтов в Сирии и оставляем за собой право энергично защищать наши войска всякий раз, когда их безопасность будет поставлена под угрозу", - цитирует ИноСМИ пресс-секретаря Пентагона Джонатана Хоффмана.

При этом российская сторона заметила, что предупреждала о маршруте движения военной полиции заранее. Русские военные настаивают, что американцы попытались сознательно блокировать движение бронетехники. Американцы, в свою очередь, настаивают, что не получали никаких предупреждений. А русские просто так решили "агрессивно и безрассудно преследовать конвой коалиции".