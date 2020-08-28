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Пентагон перешёл к угрозам после стычки русских и американцев в Сирии: Право на "энергичную защиту"
28 августа 2020, 23:35 • 90 • В мире
Пентагон перешел к угрозам после столкновения русских и американцев в Сирии. До этого в США заявляли, что готовы забыть о конфликте. Теперь же заметили, что оставляют за собой право на "энергичную защиту".
Пентагон резко поменял риторику в разговоре о последнем инциденте в Сирии с русскими и американскими военными. Напомним, ранее сообщалось, что 25 августа русские якобы спровоцировали ДТП в Сирии, где пострадали несколько американских военных. Российский БТР протаранил броневик Штатов, который преградил дорогу российским военным.
Ранее Пентагон заявлял, что готов забыть о конфликте. Теперь же американцы перешли фактически к угрозам, об этом сообщает CNN.
"Мы предупредили русских, что их поведение опасно и неприемлемо. Мы ожидаем возвращения к обычному и профессиональному разрешению конфликтов в Сирии и оставляем за собой право энергично защищать наши войска всякий раз, когда их безопасность будет поставлена под угрозу", - цитирует ИноСМИ пресс-секретаря Пентагона Джонатана Хоффмана.
При этом российская сторона заметила, что предупреждала о маршруте движения военной полиции заранее. Русские военные настаивают, что американцы попытались сознательно блокировать движение бронетехники. Американцы, в свою очередь, настаивают, что не получали никаких предупреждений. А русские просто так решили "агрессивно и безрассудно преследовать конвой коалиции".
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