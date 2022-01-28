Пентагон ожидает провокаций от России: Войска в готовности к переброске в Европу

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о готовности начать переброску войск США в Европу. Причём он отметил, что солдаты США не будут участвовать в конфликте на Украине.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что администрация США не определилась, намерена ли Россия напасть на Украину.

Генерал Остин заметил, что у России есть все условия, чтобы предпринять атаку против Украины. Он считает, что Россия может пойти на "крайне провокационные шаги, такие как признание независимости отделившихся (от Украины) территорий".

Однако глава Пентагона подчеркнул, что "конфликт не является неизбежным". По словам Ллойда Остина, при этом военные США не собираются принимать участия в боевых действиях на Украине.

Глава комитета Начштабов ВС США поставил в известность, что президент Байден распорядился повысить готовность Вооружённых сил США в том случае, если понадобится оказать помощь союзникам.

В Пентагоне отметили, что США пока не начинали переброску войск в Европу, однако они приведены в состояние готовности к такой переброске.