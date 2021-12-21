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Пентагон озаботился силами ПВО Украины: американцы оценят, готов ли Киев к атаке с воздуха

21 декабря 2021, 03:15  •  53 • Политика
Американские военные вновь посетили Украину. На этот раз военспецов волновали возможности Киева по отражению воздушных атак потенциального противника.
Представители Пентагона побывали у своих украинских коллег лишь с одной целью - оценить их потребности в средствах ПВО.
Специалисты армии США должны составить собственное мнение насчёт возможностей Киева по обороне своего воздушного пространства. Об этом заявил представитель американского военного ведомства Джон Кирби, передаёт РИА Новости.
По словам Кирби, группа военных уже вернулась в США, но об итогах командировки пока не сообщается. Также пока неясно, повлияет ли эта поездка на дальнейшую военную помощь Украине.

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