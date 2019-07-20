Пентагон отправляет солдат в Саудовскую Аравию - как предупреждение Ирану

Исполняющий обязанности министра обороны США Ричард Спенсер согласовал с Эр-Риядом развертывание дополнительного контингента американских солдат и необходимых ресурсов на территории Саудовской Аравии.

В заявлении Пентагона по этому поводу говорится, что отправка американских военных в район Персидского залива - это "дополнительный сдерживающий фактор", который обеспечит защиту американских интересов в регионе.

Одновременно саудовское государственное агентство печати подтвердило, что король Салман одобрил размещение в стране дополнительных сил США.

Ранее на этой неделе телеканал CNN сообщал об отправке 500 американских военных на авиабазу Принц Султан в Саудовской Аравии. Это часть масштабной переброски войск на Ближний Восток, которая планируется из-за нарастающего противостояния США и Ирана. Как утверждается, в Саудовскую Аравию также будут переброшены ЗРК Patriot.

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп отчитался о сбитом американскими военными иранском дроне, который якобы приблизился к десантному кораблю USS Boxer и проигнорировал предупреждения. В Тегеране уверяют, что впервые услышали об этом беспилотнике от СМИ.