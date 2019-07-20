Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин не верит, что Скрипаля могли отравить британские спецслужбы
Путин ответил на провокационный вопрос Стоуна о трансгендерах: "Слишком хор...
Косачев: задержание Ираном британского танкера может стать поводом для применени...
«Нарушение правил судоходства»: в Иране заявили о задержании британского танкера...
Главная / Политика

Пентагон отправляет солдат в Саудовскую Аравию - как предупреждение Ирану

20 июля 2019, 09:24  •  61 • Политика
Пентагон и Эр-Рияд одновременно заявили об отправке дополнительного контингента американских солдат в Саудовскую Аравию. Их размещение в районе Персидского залива задумано как предупреждение Ирану, не скрывают в Вашингтоне.
Исполняющий обязанности министра обороны США Ричард Спенсер согласовал с Эр-Риядом развертывание дополнительного контингента американских солдат и необходимых ресурсов на территории Саудовской Аравии.
В заявлении Пентагона по этому поводу говорится, что отправка американских военных в район Персидского залива - это "дополнительный сдерживающий фактор", который обеспечит защиту американских интересов в регионе.
Одновременно саудовское государственное агентство печати подтвердило, что король Салман одобрил размещение в стране дополнительных сил США.
Ранее на этой неделе телеканал CNN сообщал об отправке 500 американских военных на авиабазу Принц Султан в Саудовской Аравии. Это часть масштабной переброски войск на Ближний Восток, которая планируется из-за нарастающего противостояния США и Ирана. Как утверждается, в Саудовскую Аравию также будут переброшены ЗРК Patriot.
Напомним, на днях президент США Дональд Трамп отчитался о сбитом американскими военными иранском дроне, который якобы приблизился к десантному кораблю USS Boxer и проигнорировал предупреждения. В Тегеране уверяют, что впервые услышали об этом беспилотнике от СМИ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



61
Источник
Похожие новости
20 июля 2019, 00:54
Косачев: задержание Ираном британского танкера может стать поводом для применения силы
19 июля 2019, 20:24
Матвиенко заявила о выделенных 600 млн рублей на поддержку Астраханской области
20 июля 2019, 02:54
"Позавидовал" Медведчуку? Оливер Стоун позвал Путина в крестные
19 июля 2019, 23:39
Слишком много участников: У Челябинска забрали саммиты БРИКС и ШОС
20 июля 2019, 00:54
Путин не верит, что Скрипаля могли отравить британские спецслужбы
19 июля 2019, 20:24
"Зомби апокалипсис устроили независимые кандидаты": "Москвича" Ходорковского поставили на место
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 июля 2019, 01:09
От Порошенко и конфет не дождешься, а Зеленский набирает молодых да ленивых: как корр...
20 июля 2019, 02:54
Волчьи игры Польши и Литвы вокруг Сувалкского коридора
20 июля 2019, 06:09
"Уничтожить армию": Советник Зеленского взялся прогнозировать итоги наступл...
20 июля 2019, 02:54
Путин одной фразой раскрыл "секрет" Скрипаля: "Он уже вышел из обоймы&...
20 июля 2019, 02:54
Путин ответил на провокационный вопрос Стоуна о трансгендерах: "Слишком хорошо ж...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 июля 2019, 16:39
Добро пожаловать в рабство, дорогие украинцы
16 июля 2019, 04:39
"Их призывали прийти на место, где их потом убьют и заснимут": Канадский профессор – о том, кто расстреливал на Майдане
19 июля 2019, 07:24
"Напоминание": Глава МИД Ирана одной картинкой показал место США в мире
14 июля 2019, 23:24
Меведчука затравили в Сети за рассекречивание главного "кукловода" Киева
18 июля 2019, 18:09
«Наглядная либерализация»: Госдума отменила уголовную ответственность за покупку шпионских гаджетов в бытовых целях
13 июля 2019, 11:24
Под защитой «Пальмы»: на что способен российский морской комплекс ПВО нового поколения
17 июля 2019, 00:09
"Не устоял перед соблазном": Небензя жестко осадил постпреда Германии за спекуляцию на теме MH17
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.