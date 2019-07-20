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Пентагон отправляет солдат в Саудовскую Аравию - как предупреждение Ирану
20 июля 2019, 09:24 • 61 • Политика
Пентагон и Эр-Рияд одновременно заявили об отправке дополнительного контингента американских солдат в Саудовскую Аравию. Их размещение в районе Персидского залива задумано как предупреждение Ирану, не скрывают в Вашингтоне.
Исполняющий обязанности министра обороны США Ричард Спенсер согласовал с Эр-Риядом развертывание дополнительного контингента американских солдат и необходимых ресурсов на территории Саудовской Аравии.
В заявлении Пентагона по этому поводу говорится, что отправка американских военных в район Персидского залива - это "дополнительный сдерживающий фактор", который обеспечит защиту американских интересов в регионе.
Одновременно саудовское государственное агентство печати подтвердило, что король Салман одобрил размещение в стране дополнительных сил США.
Ранее на этой неделе телеканал CNN сообщал об отправке 500 американских военных на авиабазу Принц Султан в Саудовской Аравии. Это часть масштабной переброски войск на Ближний Восток, которая планируется из-за нарастающего противостояния США и Ирана. Как утверждается, в Саудовскую Аравию также будут переброшены ЗРК Patriot.
Напомним, на днях президент США Дональд Трамп отчитался о сбитом американскими военными иранском дроне, который якобы приблизился к десантному кораблю USS Boxer и проигнорировал предупреждения. В Тегеране уверяют, что впервые услышали об этом беспилотнике от СМИ.
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