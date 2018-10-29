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Пентагон отправит тысячи военных США на остановку «каравана беженцев»

29 октября 2018, 22:09  •  66 • Политика
США могут послать тысячи солдат на границу с Мексикой, чтобы остановить «караван мигрантов».
Власти США могут отправить тысячи американских военных к границе с Мексикой для борьбы с нелегальными мигрантами. Это в разы больше, чем предполагалось ранее, сообщают источники Reuters в Белом доме.
Изначально планировалось, что к американо-мексиканской границе отправятся от 800 до 1000 американских солдат. Теперь же разговор идет о нескольких тысячах. Пентагон отказывается давать официальный комментарий по этому поводу. В военном ведомстве заявляют, что точное число военных к отправке на границу до сих пор не определено.
Напомним, что из Гондураса в сторону США выдвинулся гигантский караван беженцев. США потребовали от Мексики перекрыть границу и остановить людей, однако ничего из этого не было сделано. Пока караван не дошел до США, в Белом доме обсуждают различные меры по его остановке на границе. Предполагается, что беженцев будет останавливать армия США.
«Соединенные Штаты могут послать тысячи военнослужащих на границу США и Мексики для борьбы с нелегальными мигрантами», - пишет Газета.ru.

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