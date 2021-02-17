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Пентагон отметил безрассудство Москвы

17 февраля 2021, 11:45  •  77 • Политика
Фото: pixabay.com
Скрытность и непредсказуемость РФ подрывает мировой порядок, установленный Западом
Россия представляет угрозу для стран НАТО. Об этом заявили в Министерстве обороны США. Официальный представитель американского ведомства подчеркнул на брифинге, что Москва уже использует военную силу для достижения своих целей за пределами собственного государства, но с приходом новой администрации Вашингтон готов жестко отстаивать свои интересы.
По оценке Пентагона, действия России угрожают не только безопасности стран НАТО, включая США, но и в целом "подрывают международный порядок", который Запад выстраивал последние 72 года.
"Мы неоднократно видели примеры, когда русские пытались подорвать безопасность и стабильность",
– заявил представитель Пентагона, его слова приводятся на сайте ведомства. По его словам, Москва ведет себя "авторитарно", ее действия нельзя назвать "предсказуемыми и прозрачными". И даже ее неожиданное партнерство с Пекином – это "брак по расчету" с целью подорвать усилия США и НАТО по укреплению безопасности.
Вашингтон готов сотрудничать с Москвой по тем направлениям, в которых они взаимно заинтересованы. Но за "безрассудные и агрессивные действия" Россия будет "привлечена к ответственности", передает телеканал "360" слова высокопоставленного американского военного.
17–18 февраля министры обороны НАТО проведут конференцию в видеоформате. Там представитель США намерен заострить российский вопрос, сообщает "Общественная служба новостей".
Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался против лишних провокаций у российских границ, но предупредил о готовности альянса вступить в войну с РФ.

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