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Пентагон открыто угрожает Москве: Россию ждёт международная изоляция

22 января 2022, 01:25  •  86 • Политика
Представитель Пентагона пригрозил России международной изоляцией в случае "вторжения" на Украину.
В Пентагоне уверены, что в случае постоянно упоминаемого в США вторжения России на Украину Москву ждёт изоляция на международной арене.
"Если она (Россия - ред.) предпримет ещё одно вторжение на украинскую территорию, то это очень реальный исход - дальнейшая изоляция России на международной арене", - заявил на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.
Представитель военного ведомства США утверждает, что у России мало "друзей", а также намного меньше союзников и партнёров, чем у США, передаёт "Интерфакс".
Также в Пентагоне заявили, что планируемые с 24 января по 4 февраля учения в Средиземном море Neptune Strike 2022 с участием атомного авианосца USS Harry S. Truman были запланированы в 2020 году.
В США сразу после поддержанного госпереворота на Украине в 2014 году утверждали о международной изоляции России. Президент США Обама намеревался "порвать в клочья" экономику России, США вынудили своих союзников принять ряд пакетов санкций против России.
Однако Россия продолжает активные отношения со странами мира, заключаются международные договоры, лидеры стран продолжают активно контактировать с главой России, осуществляются международные визиты. Неоднократно встречались с президентом России и лидеры США.

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