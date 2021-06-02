Пентагон отказался признавать случайно рассекреченные базы ядерного оружия США

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил о проводимом ВВС США расследовании после того, как американские солдаты случайно рассекретили местонахождение баз с ядерным оружием. В Минобороны США отказались признавать наличие этих баз, отговорившись политикой ведомства.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что американские солдаты, которым поручено охранять ядерное оружие Соединённых Штатов в Европе, пытались запомнить местонахождение баз с помощью карточек. И даже использовали общедоступное обучающее приложение, тем самым случайно рассекретив местоположение складов с американским ядерным оружием.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге сообщил журналистам, что с этими публикациями в ведомстве знакомы и в настоящее время проводится расследование департаментом ВВС США. Военные изучают полученную информацию.

А вот признавать наличие случайно рассекреченных баз ядерного оружия в Пентагоне отказались, прикрывшись политикой министерства в рамках вопроса безопасности. В частности, Кирби пояснил, что политика военного ведомства состоит в том, "чтобы ни подтверждать, ни опровергать наличие или отсутствие ядерного оружия в каком-либо конкретном месте".

Отвечая на вопрос журналиста, представитель Пентагона уточнил также, что "всё оружие США надёжно и безопасно".