Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми о болезненном уроке Путина: Байден всё правильно понял
Кедми о беде Запада: "Осталась только дама со сковородкой, остальных уже жа...
Немцы против Украины: "Крымский мост реально существует"
"Мы будем убивать ваших детей"
Главная / Политика

Пентагон отказался признавать случайно рассекреченные базы ядерного оружия США

02 июня 2021, 10:30  •  139 • Политика
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил о проводимом ВВС США расследовании после того, как американские солдаты случайно рассекретили местонахождение баз с ядерным оружием. В Минобороны США отказались признавать наличие этих баз, отговорившись политикой ведомства.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что американские солдаты, которым поручено охранять ядерное оружие Соединённых Штатов в Европе, пытались запомнить местонахождение баз с помощью карточек. И даже использовали общедоступное обучающее приложение, тем самым случайно рассекретив местоположение складов с американским ядерным оружием.
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге сообщил журналистам, что с этими публикациями в ведомстве знакомы и в настоящее время проводится расследование департаментом ВВС США. Военные изучают полученную информацию.
А вот признавать наличие случайно рассекреченных баз ядерного оружия в Пентагоне отказались, прикрывшись политикой министерства в рамках вопроса безопасности. В частности, Кирби пояснил, что политика военного ведомства состоит в том, "чтобы ни подтверждать, ни опровергать наличие или отсутствие ядерного оружия в каком-либо конкретном месте".
Отвечая на вопрос журналиста, представитель Пентагона уточнил также, что "всё оружие США надёжно и безопасно".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



139
Источник
Похожие новости
02 июня 2021, 03:10
Неосторожная фраза раскрыла "подкоп" под Россию: "Работают не по-детски"
02 июня 2021, 05:00
Протасевич заявил, что его "просто подставили"
02 июня 2021, 06:50
"Таки случилась перемога": Карта Украины XVIII века разбудила фантазию русских
02 июня 2021, 01:20
Судан объяснил пересмотр соглашения по базе России. Без США не обошлось
02 июня 2021, 03:10
Германия не дала разрешение на полёт двух рейсов из России
02 июня 2021, 06:50
Вашингтон назвал "жизненно важной" встречу Байдена с Путиным. Дело не в примирении
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 мая 2021, 13:55
США намерены компенсировать Украине запуск "Северного потока - 2"
29 мая 2021, 00:10
Переговоры Путина и Лукашенко завершились на шестом часу
29 мая 2021, 19:25
В России выступили за признание независимости республик Донбасса
29 мая 2021, 17:35
Путин спутал планы Запада одним предложением Лукашенко
30 мая 2021, 12:50
Почему Лукашенко взял сына на переговоры с Путиным: объяснение политолога
01 июня 2021, 09:45
Нет - и точка: Вучич закрыл вопрос с Россией
31 мая 2021, 01:40
Немцы против Украины: "Крымский мост реально существует"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.