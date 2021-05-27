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Пентагон отказался признавать Россию врагом США и НАТО
27 мая 2021, 10:35 • 114 • Политика
Минобороны заокеанской державы применяет другое определение в отношении нашей страны
В Пентагоне не считают Россию врагом США и НАТО. Такое мнение выразил официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби.
Подобного термина в Минобороны заокеанской державы в отношении РФ не используют.
"Это не то определение", – заявил он на брифинге, видео которого размещено в "Твиттер".
Эти слова прозвучали в ответ на вопросы журналистов о военных учениях России и Сербии. Один из репортеров при этом назвал нашу страну "врагом", передает телеканал "360".
Маневры двух государств представитель Пентагона прокомментировал коротко.
Он отказался вдаваться в подробности, сославшись на то, что не владеет полной информацией. По его словам "эти две независимые страны" должны сами обсуждать учения и свои двусторонние отношения, цитирует "Свободная пресса".
Совместные российско-сербские учения военных инженеров пройдут на территории балканского государства и продлятся до 11 июня. Наши специалисты проведут консультации коллег и поделятся с ними опытом, полученным не только в своей стране.
Накануне зарубежные журналисты определили конкретное место встречи Владимира Путина с Джо Байденом 16 июня. Они указали, что саммит лидеров России и США пройдет в отеле Inter Continental Женевы. Дату и город, выбранный для этого исторического события назвали в Кремле. Белый дом подтвердил достигнутую договоренность с российской стороной
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