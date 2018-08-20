Пентагон отдаст 44 млн долларов тому, кто придумает надежный и анонимный мессенджер

Стало известно о том, что агентство перспективных исследовательских проектов Пентагона выделило 44 миллиона долларов на разработку анонимного мессенджера.

Помимо этого качества, программа должна быть очень устойчива ко взлому, а также обеспечивать полную конфиденциальность пользователям. Сообщается, что обязательным требованием к мессенджеру является полная шифровка диалогов.

Помимо этого, планируется, что программа будет работать в рамках одной сети, в том числе если эта сеть закрыта и не связана с интернетом. Запустят программу на платформе Android.

С материалами тендера ознакомился RT.