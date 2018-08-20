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Пентагон отдаст 44 млн долларов тому, кто придумает надежный и анонимный мессенджер

20 августа 2018, 11:54  •  18 • В мире
Управление перспективных исследовательских проектов военного ведомства США объявило тендер на разработку нового анонимного и защищенного мессенджера.
Стало известно о том, что агентство перспективных исследовательских проектов Пентагона выделило 44 миллиона долларов на разработку анонимного мессенджера.
Помимо этого качества, программа должна быть очень устойчива ко взлому, а также обеспечивать полную конфиденциальность пользователям. Сообщается, что обязательным требованием к мессенджеру является полная шифровка диалогов.
Помимо этого, планируется, что программа будет работать в рамках одной сети, в том числе если эта сеть закрыта и не связана с интернетом. Запустят программу на платформе Android.
С материалами тендера ознакомился RT.

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