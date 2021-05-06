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Пентагон "осадили" в посольстве России в США

06 мая 2021, 11:15  •  72 • Политика
Фото: Yin Bogu/Xinhua/www.globallookpress.com
Американцам напомнили о незаконных действиях в Сирии
В минувший вторник Пентагон заявил, что Россия нарушает механизмы деконфликтинга в Сирии. Генеральный инспектор минобороны США Шон О Доннел в своем докладе указал, что российская сторона, хоть и соблюдает в целом договоренности, мешает "Сирийским демократическим силам" осуществлять борьбу с ИГ (запрещенная в России террористическая организация).
В качестве примера "мешающих" действий он привел то, что Россия не стала сообщать Соединенным Штатам о действиях своих патрулей, а также переброске дополнительной военной техники. При этом Доннел отметил, что эти действия не угрожают возглавляемой американцами коалиции в Сирии.
Российское посольство в Вашингтоне резко прокомментировало подобные обвинения. Представителю Пентагона указали, что Россия находится в регионе на законных основаниях – по приглашению сирийского правительство. Американские военные, в свою очередь, пребывают в Сирии незаконно.
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