|
Пентагон "осадили" в посольстве России в США
06 мая 2021, 11:15 • 72 • Политика
Американцам напомнили о незаконных действиях в Сирии
В минувший вторник Пентагон заявил, что Россия нарушает механизмы деконфликтинга в Сирии. Генеральный инспектор минобороны США Шон О Доннел в своем докладе указал, что российская сторона, хоть и соблюдает в целом договоренности, мешает "Сирийским демократическим силам" осуществлять борьбу с ИГ (запрещенная в России террористическая организация).
В качестве примера "мешающих" действий он привел то, что Россия не стала сообщать Соединенным Штатам о действиях своих патрулей, а также переброске дополнительной военной техники. При этом Доннел отметил, что эти действия не угрожают возглавляемой американцами коалиции в Сирии.
Российское посольство в Вашингтоне резко прокомментировало подобные обвинения. Представителю Пентагона указали, что Россия находится в регионе на законных основаниях – по приглашению сирийского правительство. Американские военные, в свою очередь, пребывают в Сирии незаконно.
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 мая 2021, 01:50
|
29 апреля 2021, 22:30
|
01 мая 2021, 01:05
|
05 мая 2021, 06:50
|
29 апреля 2021, 18:50
|
02 мая 2021, 17:25
|
04 мая 2021, 07:00