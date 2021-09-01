Пентагон опять соврал: Американские военные всё-таки бросили своих собак в аэропорту Кабула

Американские военные всё-таки бросили своих собак в аэропорту Кабула, хотя военное ведомство в США и пыталось оправдаться. Пентагон опять соврал, констатирует журналист Юлия Витязева.

В своём Telegram-канале Витязева привела объяснение, распространённое Пентагоном 31 августа. В нём сказано, что американские военные не оставляли собак в клетках на территории международного аэропорта Кабула. Якобы появившиеся в Сети фотографии животных - это снимки подопечных Кабульской службы спасения мелких животных, а вовсе не собак, которых опекали солдаты США.

"Вы только не смейтесь, но они опять соврали", - пишет журналист.

В качестве доказательства она привела видео, опубликованное старшим корреспондентом RT Мурадом Газдиевым в Telegram-канале Murado. Мужчина сообщил со ссылкой на командира "Талибана"*, что американцы всё-таки оставили много служебных собак в кабульском аэропорту.

Корреспондент показал ангар, где находилось множество ящиков и больших переносок. По словам Газдиева, животных американцы выпустили ещё до того, как аэропорт перешёл под контроль талибов*. Потом последние вызвали кинологов для отлова собак и опровергли информацию, что псов умертвили.

* "Талибан", талибы – террористическая организация, деятельность которой на территории России запрещена.