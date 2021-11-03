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Пентагон опроверг публикацию западных СМИ об "агрессии" России у границ с Украиной

03 ноября 2021, 17:30  •  50 • Политика
Фото: ru.depositphotos.com
В ведомстве заявили, что переброски войск проходят ежегодно
Соединенные Штаты не расценивают действия Российской Федерации у юго-западных границ "открытой агрессией". Такое заявление сделал сегодня, 3 ноября, руководитель комитета начальников штабов США Марк Милли, выступая в Колорадо на форуме по безопасности.
Главнокомандующий указал, что Пентанон заметил "значительное движение" российских военнослужащих на территории РФ вблизи границ с Украиной. Однако Штаты не усматривают в этом ничего "открыто агрессивного".
Вместе с тем Милли подчеркнул, что армия РФ ежегодно совершает подобные движения, и оценка подобных действией для Пентгона пока что затруднительна. Главнокомандующий уточнил, что Российская Федерация каждый год проводит регулярные учения "Запад", осуществляя в своих границах военно-учебные маневры.
Таким образом, подчеркнул Милли, пока что делать какие-то выводы преждевременно. Оборонное ведомство США продолжает следить за ситуацией, используя свои возможности.
Напомним, ранее Министерство иностранных дел России прокомментировало публикации ряда западных медиа о том, что Минобороны РФ якобы стягивает свои войска к украинским границам. В Politico появилась информация со ссылкой на спутниковые снимки – журналисты заявили, что сделанные фото якобы являются прямым доказательством размещения армии РФ "на границе с Украиной" – в Смоленской области, у которой нет границ с Незалежной.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что указанную публикацию даже не стоит комментировать.

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