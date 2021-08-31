Пентагон оправдался за брошенных в Кабуле собак: "Они не американские!"

Пентагон опроверг сообщения о брошенных в Кабуле служебных собаках. По словам пресс-секретаря, в клетках бросили питомцев кабульского приюта для животных, а не американских собак.

В Пентагоне поспешили оправдаться после появившегося в Сети фото из аэропорта Кабула, на котором видно оставленных в клетках собак на фоне американского вертолёта. Снимок опубликовала американская организация НКО American Humane, занимающаяся защитой животных.

Утверждалось, что на фото были американские служебные собаки, которых бросили в ходе поспешной эвакуации из Афганистана. В этой связи пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с заявлением.

Войска США не оставляли никаких собак в клетках в (кабульском) международном аэропорту имени Хамида Карзая, включая якобы служебных военных собак,

- написал он в Twitter.

После этого представитель военного ведомства США всё же уточнил, что брошенные в аэропорту собаки – это питомцы небольшого кабульского приюта для животных. Но к США они не имеют никакого отношения, подчеркнул он. Однако почему собаки были брошены в клетках рядом с американской техникой пресс-секретарь так и не объяснил.