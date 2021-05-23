Пентагон обязали раскрыть секретные данные об НЛО: "Пришельцы заключили сделку..."

Пентагон обязали раскрыть секретные данные об НЛО. На подготовку соответствующего доклада дали полгода. До окончания срока остался всего месяц. "Пришельцы заключили сделку…" - приподнял завесу тайны экс-глава космической программы Израиля профессор Хаим Эшед.

Дональд Трамп после выборов, но ещё до сложения полномочий своим указом обязал Минобороны и спецслужбы Соединённых Штатов к 25 июня 2021 года подготовить доклад об НЛО. В документе должны быть тщательно проанализированы все разведывательные данные о неопознанных летающих объектах, а также дана оценка, как действовал Пентагон, когда к нему поступала такая информация. В тексте доклада должны содержаться выводы, насколько феномен НЛО угрожает национальной безопасности США.

Такие пояснения дали спецкомитет по разведке и Комитет Сената США по вооружённым силам. В Конгрессе США сильно обеспокоены, что в Штатах до сих пор нет единого реестра неопознанных летающих объектов, не собираются и не анализируются разведывательные данные об НЛО.

Пентагон должен представить свой доклад в "несекретной форме", впрочем, какие-то из приложений к нему вполне могут быть секретными.

Когда поднимается "сенсационная" тема НЛО, чиновники "при исполнении" из разных стран обычно загадочно молчат. Но стоит им выйти в отставку, как они становятся более словоохотливыми.

Например, экс-руководитель космической программы Израиля, возглавлявший её 30 лет, генерал в отставке, трижды лауреат премии Israel Security Award профессор Хаим Эшед дал интервью американскому изданию The Jewish Press.

"Пришельцы заключили сделку с правительством США и живут среди людей, но они попросили не публиковать информацию о том, что они здесь", - заявил Эшед.

Он объяснил, что просьба пришельцев продиктована тем, что "человечество не готово" к такой информации. В другом интервью Эшед утверждал, что Израиль якобы тоже "установил контакт" с инопланетянами из некой "Галактической федерации".

США анонсировали, что в конце июня мир ожидает "большая сенсация". Но скорее всего, это будет большой подвох и грандиозная манипуляция.