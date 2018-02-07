Пентагон обвинил Москву в курсе на ядерную эскалацию конфликтов

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Министр обороны США Джеймс Мэттис решил, что Россия поддерживает ядерное развитие вооруженных конфликтов.

Москва якобы поддерживает курс на ядерную эскалацию вооруженных конфликтов, заявил шеф Пентагона Джеймс Мэттис на слушаниях в конгрессе.

По его словам, Россия "модернизировала свое ядерное оружие и другие ядерные системы". Поэтому она якобы "поддерживает идею ядерной эскалации" конфликтов, сказал он.

Ранее Миниобороны США опубликовало обновленную ядерную доктрину. В документе немало внимание уделили развитию ядерных сил России.

В Пентагоне отметили, что США продолжат модернизацию ядерных сил и "ядерной триады" (бомбардировщики, стратегические подлодки и межконтинентальные ракеты).