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Пентагон обвинил Москву в курсе на ядерную эскалацию конфликтов

07 февраля 2018, 00:24  •  53 • В мире
Министр обороны США Джеймс Мэттис решил, что Россия поддерживает ядерное развитие вооруженных конфликтов.
Москва якобы поддерживает курс на ядерную эскалацию вооруженных конфликтов, заявил шеф Пентагона Джеймс Мэттис на слушаниях в конгрессе.
По его словам, Россия "модернизировала свое ядерное оружие и другие ядерные системы". Поэтому она якобы "поддерживает идею ядерной эскалации" конфликтов, сказал он.
Ранее Миниобороны США опубликовало обновленную ядерную доктрину. В документе немало внимание уделили развитию ядерных сил России.
В Пентагоне отметили, что США продолжат модернизацию ядерных сил и "ядерной триады" (бомбардировщики, стратегические подлодки и межконтинентальные ракеты).

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