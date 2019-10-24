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Пентагон обещает раскрыть тайны о встречах с иными цивилизациями. Но только две

24 октября 2019, 12:54  •  71 • В мире
Тот факт, что секретные данные по НЛО действительно существуют, признавали президенты США, среди них – Джимми Картер и Рональд Рейган. 17 лет назад, 23 октября 2002 года, с призывом рассекретить имеющиеся данные о контактах с иными цивилизациями к Пентагону обратился бывший руководитель администрации Билла Клинтона Джон Подеста. "Пусть люди сами разберутся", - заявил тогда он. Теперь в американском оборонном ведомстве обещают приоткрыть завесу тайны, но не раньше 2025 года.
Попытки раскрыть тайны о НЛО и контактах с инопланетянами предпринимались неоднократно. Тот же Джон Подеста, возглавляя администрацию Белого дома в 1998-2001 годах, успел рассекретить ряд документов. Да и сам Билл Клинтон как-то признавался, что одним из первых шагов, которые он предпринял, став хозяином Овального кабинета, стали попытки отправить людей в таинственную "зону 51", которая, по слухам, непосредственно связана с инопланетянами.
Позднее, вернувшись в администрацию в качестве помощника Барака Обамы, Подеста тоже пытался найти какие-нибудь секретные данные, но потерпел неудачу. Зато работая с Хиллари Клинтон во время президентской гонки, он, видимо, в чем-то смог ее убедить, поэтому Клинтон и обещала "добраться до тайных архивов, чтобы узнать, одни ли мы во Вселенной". Однако выборы Хиллари проиграла. Видимо, поэтому никаких тайн и не раскрыла.
Пик интереса американских властей к проблеме НЛО пришелся на время, когда работал проект Blue Book. После его закрытия в 1969 году об этом говорить стали меньше, но тем более жгучей стала тайна, которую все хотели бы узнать.
Ряд порталов, специализирующихся на вопросах уфологии, занимаются публикациями материалов, якобы имеющих отношение к проекту Blue Book. Среди них история "массовых нашествий" НЛО на Вашингтон в 1952 году. Тогда сообщалось, что радары аэропорта, а также пилоты и диспетчеры зафиксировали семь неизвестных объектов, которые не смогли догнать даже реактивные истребители. Однако стоило перехватчикам вернуться на военный аэродром, "неизвестные гости" появились снова. Спустя неделю история с "догонялками" повторилась.
"Комбинация перемещений теплых воздушных масс с оптическими и радиолокационными иллюзиями"– вот все, что по этому поводу заявили представители ВВС США.
Американские уфологи, проявляя завидную настойчивость, продолжают засыпать Пентагон и Госдепартамент требованиями раскрыть информацию по всем тайным и необъяснимым случаям, а их, по некоторым данным, только за последние полвека случилось пару десятков тысяч. Пока официальные органы США обещают раскрыть пару-тройку секретов, но не раньше 2025 года.

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