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Пентагон не стал комментировать позор США в Японском море: "Обращайтесь в ВМС"

15 октября 2021, 19:05  •  147 • Политика
Пентагон отказался комментировать попытку эсминца США Chafee нарушить границу России в Японском море. "С этим вопросом лучше обратиться в Военно-морской флот США", - заявили в американском военном ведомстве.
Военное ведомство США отказалось комментировать изгнание американского эсминца Chafee подальше от границ России в Японском море. Пентагон переадресовал неудобный вопрос Военно-морскому флоту США.
В Японском море эсминец США Chafee, находившийся несколько дней в этом районе, предпринял попытку нарушить государственную границу России. Однако большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота России "Адмирал Трибуц" не позволил американскому судну это сделать. Минобороны России опубликовало видео того, как всё происходило.
Пентагон почему-то отказался комментировать инцидент с эсминцем в Японском море. На прямой вопрос журналиста представитель ведомства посоветовал отправить запрос в ВМС США.
С этим вопросом лучше обратиться в Военно-морской флот США,
- цитирует РИА Новости ответ Пентагона.

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