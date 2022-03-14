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Пентагон не скрывает паники из-за биолабораторий на Украине, и понятно почему

14 марта 2022, 04:00  •  141 • Политика
Информация о биолабораториях на территории Украины, попавшая в распоряжение Минобороны России, стала поводом для паники Пентагона. И сегодня этого никто не скрывает. Военный эксперт Игорь Никулин объяснил, почему в США нервничают.
По данным военных России, на территории Украины было обнаружено 30 биолабораторий, созданных при активном финансировании Пентагона. Всего в мире подобных объектов, по данным правительства Китая, насчитывается 336, большая часть из них располагаются на постсоветском пространстве. Представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что в украинских лабораториях разрабатывалось именно биологическое оружие.
Представителям США пришлось признать: лаборатории действительно работали под присмотром Пентагона. И, более того, то, что там производилось, не должно попасть в руки русских. Это и вызывает панику. Причём из-за того, что США нарушили все возможные международные нормы, уверен бывший член Комиссии ООН по биооружию военный эксперт Игорь Никулин:
Точно установлено, что американцы вели секретные разработки, которые подпадали под запрет Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Это уже никаких сомнений не вызывает. И именно поэтому такая паническая реакция со стороны Пентагона и со стороны американского руководства, - сказал Никулин в беседе с Еленой Афониной в эфире "Первого русского". - Понятно, что исследования велись по трём направлениям. Первое направление - изучение эпидемической обстановки вблизи мест предполагаемого размещения войск НАТО или США. Второе направление - изучение генотипа славян и третье направление - усиление патогенности с использованием методов синтетической биологии, которые уже появились на вооружении у американских военных вирусологов.
Полная версия экспертного анализа доступна в расширенной публикации "Первого русского", а также в видеоверсии программы.

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