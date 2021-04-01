Пентагон нацелился на завоевание господства в Арктике

«Остановить слетевших с катушек янки, убивающих миллионы людей во имя демократии»

26 марта пресс-служба МО США сообщила, что Пентагоном разработана новая военная доктрина Regaining Arctic Dominance (Возвращение господства в Арктике). Уточним: речь идёт не о «возвращении», а о попытке установления господства.

«Вся Арктика с ее широкомасштабными пространствами потенциально скоро может превратиться в явное спорное пространство. На этих огромных территориях основные конкуренты Соединенных Штатов Америки Россия и Китай попытаются в недалеком времени использовать свою как военную, так и экономическую мощь, чтобы получить и сохранить 100%-й доступ в этот крайне интересный регион в ущерб интересам США», – говорится в новом документе Пентагона.

Отмечается, что Крайний Север, будучи регионом с богатейшими природными ресурсами, стал плацдармом глобальной демонстрации силы. В Пентагоне озабочены тем, что Россия будто бы пытается закрыть Арктику для других стран. Чтобы усилить здесь своё присутствие, США планируют создать новую методику подготовки военных для областей с низкими температурами. Господства в Арктике предполагается достичь при помощи подразделений, которые способны вести бои в пяти сферах – на земле, в море, воздухе, космосе и киберпространстве.

С Арктикой как северной полярной областью Земли площадью около 27 млн кв. км "граничат" пять стран: Россия, Канада, США, Норвегия и Дания. Общая протяженность арктического побережья 38 700 км, и наибольшую протяжённость границ с Арктическим регионом имеет Россия – 22 600 км. Ещё три государства – Исландия, Швеция и Финляндия – не имеют с Арктикой океанических границ, но тоже считают себя приарктическими государствами.

Карта раздела Арктики

По данным Геологической службы США, подо льдами Арктики залегает около 22% мировых неразведанных запасов углеводородов: 90 млрд баррелей нефти (13% мировых неразведанных запасов), 48,3 трлн кубометров природного газа (30% мировых неразведанных запасов), 44 млрд баррелей газоконденсата (20% мировых неразведанных запасов). При этом 84% ресурсов находятся на шельфе Северного Ледовитого океана и лишь 16% – на сухопутной территории арктических государств, в пределах Северного полярного круга.

По поводу разведанных запасов: в Арктике известно 61 крупное нефтегазовое месторождение с объёмом запасов свыше 500 млн баррелей в нефтяном эквиваленте; 43 из этих месторождений находятся в России, 6 на Аляске, 11 в Канаде и одно в Норвегии.

Международного договора, определяющего правой статус Арктики, в настоящее время не существует. Правовой статус региона регулируется нормами международного права, национальным законодательством арктических государств и двусторонними соглашениями. Ранее, в середине 1920-х гг., Арктика была поделена на пять секторов ответственности между США, Россией, Норвегией, Канадой и Данией. В 1982 г. была принята Конвенция ООН по морскому праву, согласно которой территория государства включает шельф, тогда как внешельфовая зона объявляется международной. Статья 76 Конвенции автоматически устанавливает границы шельфа в 200 морских миль, но предоставляет государству право претендовать на шельф, простирающийся за эту границу. В любом случае Россия является страной, которая обладает самой большой долей арктических богатств. Над этими богатствами США и рассчитывают установить своё господство.

В европейских приарктических государствах встревожились сразу. Шведская газета Nyhetsbanken пишет в статье «Арктика принадлежит Соединённым Штатам?»: «Новый документ Пентагона призывает вернуть США господство в Арктике. Но когда Арктика принадлежала американцам? Они просто хотят наложить лапу на ее богатства. В действительности в Арктике доминирует Россия – как в силу своей географии, так и благодаря усилиям по освоению региона… У России самое длинное арктическое побережье и самая развитая арктическая инфраструктура, позволяющая ей успешнее всех заниматься там наукой, развивать судоходство и разведывать полезные ископаемые».

Однако американцы, говоря об «интернационализации» арктического пространства, рассчитывают добиться от России согласия на проводку своих военных кораблей по Северному морскому пути, вдоль российского побережья. «Текущая задача ВМС США заключается в наращивании мощи в Арктике путем создания новых стратегических военно-морских баз в регионе Берингова моря и расширения своего военного присутствия на Аляске», – говорит министр Военно-морских сил США Ричард Спенсер. Американский военно-морской флот собирается начать регулярное патрулирование у российских берегов в Арктике. Цель – препятствовать «наступлению Москвы на Крайнем Севере» и оспорить у России «притязания» на территории.

Мирное освоение Арктики Россией

Россия же последовательно выступает за мирное сотрудничество всех стран в освоении Арктики. В апреле 2019 года на заседании Международного арктического форума президент РФ Владимир Путин сказал, что «Арктика ставит перед нами колоссальные вызовы», ответить на которые можно «только вместе». Одновременно Россия предлагает всем государствам активно использовать для доставки грузов Северный морской путь, пролегающий у берегов России. Значение этого пути возрастает и в связи с последней аварией в Суэцком канале, перегороженном огромным контейнеровозом.

Однако приходится принимать меры предосторожности, чтобы остудить горячие головы. В тот же день, 26 марта, когда США объявили о своей новой арктической стратегии, впервые в истории три атомные подводные лодки ВМФ России с баллистическими ракетами на борту всплыли вместе во льдах в районе Северного полюса. Об этом главком ВМФ адмирал Николай Евменов доложил Верховному главнокомандующему. Один из атомных ракетоносцев провёл практическую торпедную стрельбу.

Российские подлодки всплывают на Северном полюсе

Россия в Арктике

Манёвр был осуществлён в рамках Арктической экспедиции "Умка-21", которая проводится с 20 марта. Экспедиция не имеет аналогов. В ходе экспедиции, отметил В. Путин, были подтверждены «высокие боевые возможности отечественного вооружения, его надежность при эксплуатации в экстремальных условиях». В экспедиции "Умка-21" участвуют более 600 военнослужащих и гражданских сотрудников, около 200 образцов вооружения, военной и специальной техники.

На страже Арктики

На Западе тоже начинают понимать нелепость американских претензий в Арктике. Один из читателей британской Daily Mail под ником Oldetoniantaxdodger язвительно написал на сайте газеты, рассказавшей о российских подлодках на Северном полюсе: «Так держать, Россия! Наконец, в мире появится противовес, способный остановить слетевших с катушек янки, убивающих миллионы людей во имя демократии».