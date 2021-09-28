Пентагон нацелился на Киргизию - Баранец предупредил о последствиях

Как сообщил The Wall Street Journal, американские военные всерьёз нацелились на Среднюю Азию - Пентагон хотел бы разместить свои подразделения на русских военных базах в Киргизии и Таджикистане. Военный обозреватель Виктор Баранец предупредил об опасных последствиях такого соседства.

Во время встречи 22 сентября генерал армии США, председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли спросил начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, готов ли Владимир Путин предоставить русские военные базы в Средней Азии для нужд Пентагона. По крайней мере так пишет американское издание The Wall Street Journal.

Речь идёт о русских базах в Киргизии и Таджикистане, которые американцы могли бы использовать в период борьбы с террористами, в том числе и в недавно оставленном ими Афганистане. Герасимов пока оставил вопрос коллеги из США без ответа.

Впрочем, он едва ли будет положительным, считает военный обозреватель "КП", полковник в отставке Виктор Баранец. В беседе с Царьградом он напомнил, что в своё время в Киргизии рядом находились две военные базы - русская и американская. И России пришлось потратить очень много усилий и средств, чтобы киргизы попросили американцев "выйти вон".

Эта вся Киргизия обошлась нам очень дорого, - поделился воспоминаниями Баранец. - Киргизы попросили 2 миллиарда долларов, мы им дали. И киргизы, этот смелый киргизский народ, пнул в задницу американцев со своей базы. К нашей великой радости. Мы этот горький опыт учли и решили, в общем-то, держаться подальше от такого соседства.

Не стоит повторять ошибок прошлого, считает наш собеседник, тем более что силовая политика США после событий в Афганистане не совсем понятна.