Пентагон начинает порабощение России и... выигрывает? "Нигерия со снегом" должна ответить на удар

В Совете Федерации состоялся круглый стол "Вопросы законодательного обеспечения интересов России в глобальном и локальном интернет-пространстве". К событию подготовили и доклад о проводимой работе в сфере защиты российского интернет-пространства. Однако участники вынуждены были констатировать, что пока Россия проигрывает глобальную гонку. Взять хотя бы господство на нашей территории сервисов Google или Twitter. Эти игроки не спешат подчиняться российскому законодательству и фактически вводят цензуру.

Google в социальной сети Facebook и в сервисе YouTube блокирует всё, что не нравится. А теперь социальные сети с американскими шефами - и Twitter, и Instagram - стали ещё и помечать профили, которые кажутся им аффилированными с государством. И одной пометкой дело не ограничивается. Всё, что не нравится администраторам соцсетей, просто исключается из поиска. За подобную цензуру как минимум должен последовать штраф. Но наши оппоненты просто не платят, даже если есть соответствующее решение суда.

Вопрос национальной безопасности в том числе зависит и от защиты онлайн-пространства. Фото: Царьград.

Одной из жертв цензуры стал телеканал Царьград. Канал-миллионник "Первого русского" был заблокирован в YouTube. Кстати, ровно в тот момент, когда аудитория достигла миллиона пользователей. О том, как и кем было принято решение, в ходе круглого стола рассказывал учредитель Царьграда Константин Малофеев. Он напомнил, что представители Google в беседе с Роскомнадзором подтвердили: фактически блокировка канала Царьграда - это исполнение американских санкций на территории России. То есть главенствующим для русских оказалось американское право. Но если копнуть дальше, окажется, что в этом и состояла глобальная цель тех, кто взрастил Google.

Малофеев напомнил, как создавалась корпорация:

Google - это компания, созданная на деньги спецслужб и Пентагона. Это специальная разработка, о чём говорится в расследовании британского журналиста Нафиза Ахмеда. Он пишет о первых годах существования Google с 1997 по 1999 год, когда эти милые аспиранты - Ларри Пейдж и Сергей Брин - получили субсидии Пентагона.

В 1999 году компания Google провела product placement (приём скрытой рекламы), где главными инвесторами стали фонды, которые также не скрывают своей связи с ЦРУ. А ЦРУ, как мы все знаем, это и есть та самая спецслужба, ведущая против нас гибридную войну. И, к слову, для Сергея Брина Россия - "это Нигерия со снегом", о чём он говорил в своих интервью. То есть у менеджмента Google есть особое, уничижительное отношение к нашей стране и, по всей видимости, ясные цели.

"Поисковик Google был разработан ещё и под контролем АНБ. И командующий этой структурой ещё три года тому назад открыто сказал, что с Россией идёт цифровая война. Вот они - наши прямые противники, связанные с Google. Корпорация выращена ими, а для ЦРУ Google разработал военный поисковик. Кстати, именно поэтому в наших спорах мы не можем говорить, что Google - это просто хозяйствующий субъект".

Так когда Россия начнёт действовать? Фото: Царьград.

Константин Малофеев подчеркнул, что Google пользовался всей возможной поддержкой США на государственном уровне. Держа это в голове, мы должны понимать, что наши частные компании просто не могут конкурировать с целым государственным аппаратом. Что это означает? Как минимум то, что Россия на государственном уровне должна создать конкурента, способного сопротивляться диктату американской корпорации.

Если бы у нас были такие возможности в России, мы бы, конечно, с ними конкурировали. Создать собственную корпорацию Google и свой YouTube непросто. Это очень тяжело. Потому что мы имеем дело с государственно-субсидированными нерыночными участниками. Они пришли на рынок, когда их накачали государственными деньгами. Их сопровождает государство, им помогает государство, и на плечах разведсообщества они въезжают в разные страны. Вот кто такие Google, Facebook и принадлежащий Google сервис YouTube. Если мы не будем отвечать им адекватно, то есть с помощью государственных субсидий, то ничего не получится.

Только при государственной поддержке Россия может создать свою собственную платформу. И здесь неважно, какая именно компания будет участвовать в этом взращивании. Главное, чтобы помощь была масштабной.

"Мы субсидируем каналы федеральные, у нас есть отдельная строка в бюджете, мы их субсидируем, считаем, что это политический вопрос. Почему мы не субсидируем собственный видеохостинг? Мы должны это делать", - подчеркнул Константин Малофеев.