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Пентагон на фактическое противостояние Турции и России в Идлибе смотрит со стороны

27 февраля 2020, 21:24  •  31 • Аналитика

В развязанном турецкой стороной вооруженном противостоянии вокруг сирийского Идлиба Анкара, рискуя прямым военным столкновением с Россией, в немалой степени полагается на поддержку со стороны Соединенных Штатов. Тем не менее, действия Вашингтона пока что демонстрируют нежелание американской стороны становиться одним из непосредственных участников этого чреватого совершенно непредсказуемыми последствиями конфликта. Обещания «всемерной поддержки» — это одно, а вот реальные поставки оружия — совершенно другое, не без оснований считают там.


На словах американцы видят в Турции прекрасного союзника против России. Об этом без всяких обиняков заявил на днях во время слушаний в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс, также возглавляющий Европейское командование Вооруженных сил США. По его мнению, «роль этой страны в противостоянии России является сегодня центральной». Указывая на то, что Москва и Анкара в равной степени «считают черноморский регион своей естественной зоной влияния» и, более того, в настоящее время «конфликтуют в Ливии и находятся в прямом столкновении в Идлибе», генерал говорит, что Соединенные Штаты должны «продолжать совместную с Турцией работу против России». Уолтерс уверен в том, что это безусловно соответствует «долговременным интересам» обеих стран.



Тем не менее, обращение Анкаре к Вашингтону с просьбой предоставить давно вроде бы обещанные ЗРК Patriot осталось без какого-либо внятного ответа. Этими системами ПВО Реджеп Эрдоган и его генералы планировали, если верить их утверждениям, прикрыть воздушные границы своей страны на случай перерастания конфликта в Идлибе в полномасштабные боевые действия между Турцией и Россией. Тем не менее, вряд ли кто-либо способен дать стопроцентные гарантии того, что в случае передачи их турецкой стороне эти ЗРК не оказались бы через какое-то время в Идлибе, обеспечивая очередной самоубийственный «блицкриг» потомков янычар. В случае же, если разговоры Эрдогана о развертывании Patriot на турецких рубежах подразумевали работу с ними американских расчетов, ситуация выглядит еще рискованнее: ведь в случае спровоцированного турками обострения под ударом ВКС России запросто могли бы оказаться военнослужащие армии США.

По всей видимости, настолько радикальный сценарий в планы Вашингтона пока не входит. Он предпочитает посмотреть со стороны, как та "умная китайская обезьяна" из древней мудрости.

Также свою роль может играть и неуверенность американцев в способности их средств ПВО эффективно противостоять нашей авиации. Уничтожение первого же Patriot (и не важно, с каким расчетом) русским самолетом станет военно-технической сенсацией и однозначно поставит крест на попытках США навязывать эти, прямо скажем, недешевые ЗРК всем без исключения своим союзникам.

Так или иначе, но, по признанию самого Реджепа Эрдогана, решить вопрос не помогло даже его личное обращение к Дональду Трампу. Президенты, если верить турецкому лидеру, «обсудили ситуацию в Идлибе», однако ни к чему конкретному это не привело. «На данный момент у Америки просто нет никаких систем, которые она была бы готова нам поставить» — вынужденно констатировал Эрдоган. Ну, да – в магазине раскупили, а склад закрыт на переучет... Анкаре следовало бы сделать из данной ситуации реалистичные выводы, равно, кстати, как и из вежливого, но непреклонного отказа Североатлантического альянса помогать Турции в Идлибе, даром, что та является его членом. «В случае чего», если разум и чувство самосохранения окончательно изменят Анкаре, она, как это уже было пять лет назад, окажется один на один с Россией. И все последствия собственных агрессивных действий, сколь бы тяжелы они ни были, расхлебывать будет тоже самостоятельно.
Александр Харалужный

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