Пентагон на это и рассчитывал: Российские Су-27 зажали и потрясли B-52 в Арктике

Несколько дней назад российские радары засекли американские бомбардировщики в Арктике. Самолёты были буквально в нескольких сотнях километров, и военный эксперт издания Forbes Дэвид Экс считает, что Пентагон сделал это намеренно.

По его словам, B-52 могли специально затеять "сложный танец" с российскими Су-27 и подставить себя под системы российских ПВО - это было частью разведывательной операции. Та же ситуация была и над Чёрным морем, причём, по оценкам американцев, российская реакция была "скромной", утверждает Экс.

Так, по меньшей мере один из B-52 пролетел в украинском воздушном пространстве всего в нескольких километрах от границы с Крымом. Для наблюдения за ним было поднято четыре российских истребителя - два Су-27 и пара двухместных Су-30.

Экс объясняет, что такие действия помогают американцам узнать месторасположение российских радаров. В итоге теперь у НАТО есть информация о расположении локаторов и в Крыму, и в Арктике. Кроме того, США теперь знают, насколько быстро и точно российские системы могут отреагировать на приближение противника.