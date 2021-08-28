Пентагон молчит 20 лет: В "таране" Boeing 11 сентября обнаружены нестыковки

Спустя 20 лет после трагедии 11 сентября минобороны США всё ещё умалчивает о некоторых нестыковках с "тараном" Boeing 757-200 здания Пентагона, на которые обратили внимание эксперты.

Напомним, по официальным данным, пассажирский Boeing 757-200 American Airlines оказался захвачен террористами 11 сентября 2001 года и атаковал Пентагон. В результате теракта погибли 64 человека в самолёте и 125 на земле.

Однако есть масса нестыковок об этом "таране", про которые даже 20 лет спустя молчит минобороны США, но говорят эксперты.

Во-первых, в том самом крыле здания, в которое врезался Boeing, в тот момент проводилась перепланировка, и большую часть сотрудников ранее перевели в другие кабинеты.

Во-вторых, вызвали недоумение небольшие повреждения здания, при том что в него, как утверждается, врезался борт весом в сотню тонн, летевший на скорости не менее 300 километров в час. Отсюда становится понятным, почему вскоре после информации об этом теракте соцсети заполонили комментарии сомневающихся.

На площадке перед стеной не только нет обломков, но и на траве нет следов горения от огромного объёма полыхающего топлива из (предположительно) разрушенных баков самолёта,

- цитирует smiruss.ru слова экспертов.

Третья нестыковка касается узнаваемых остатков частей фюзеляжа. Их нет. По официальной версии, они якобы полностью сгорели после пожара, который вспыхнул в результате "тарана". Лишь "чёрный ящик" и остался.

11 сентября 2021 года исполнится 20 лет со дня трагедии, которая потрясла весь мир. Ведь в тот день, больше известный как "9/11", два самолёта один за другим протаранили самый узнаваемый объект Нью-Йорка - башни-близнецы. Жертвами теракта стали около 3000 человек.