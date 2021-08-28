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Пентагон молчит 20 лет: В "таране" Boeing 11 сентября обнаружены нестыковки
28 августа 2021, 23:50 • 136 • Политика
Спустя 20 лет после трагедии 11 сентября минобороны США всё ещё умалчивает о некоторых нестыковках с "тараном" Boeing 757-200 здания Пентагона, на которые обратили внимание эксперты.
Напомним, по официальным данным, пассажирский Boeing 757-200 American Airlines оказался захвачен террористами 11 сентября 2001 года и атаковал Пентагон. В результате теракта погибли 64 человека в самолёте и 125 на земле.
Однако есть масса нестыковок об этом "таране", про которые даже 20 лет спустя молчит минобороны США, но говорят эксперты.
Во-первых, в том самом крыле здания, в которое врезался Boeing, в тот момент проводилась перепланировка, и большую часть сотрудников ранее перевели в другие кабинеты.
Во-вторых, вызвали недоумение небольшие повреждения здания, при том что в него, как утверждается, врезался борт весом в сотню тонн, летевший на скорости не менее 300 километров в час. Отсюда становится понятным, почему вскоре после информации об этом теракте соцсети заполонили комментарии сомневающихся.
- цитирует smiruss.ru слова экспертов.
Третья нестыковка касается узнаваемых остатков частей фюзеляжа. Их нет. По официальной версии, они якобы полностью сгорели после пожара, который вспыхнул в результате "тарана". Лишь "чёрный ящик" и остался.
11 сентября 2021 года исполнится 20 лет со дня трагедии, которая потрясла весь мир. Ведь в тот день, больше известный как "9/11", два самолёта один за другим протаранили самый узнаваемый объект Нью-Йорка - башни-близнецы. Жертвами теракта стали около 3000 человек.
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